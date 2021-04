Los apasionados besos de Leire Martínez en plena calle con su pareja, el músico Miguel Sueiras

La cantante Leire Martínez (41 años) está enamorada y no se esconde. Fue en noviembre de 2020 cuando se hizo pública, a través de las revistas del corazón, su historia de amor con el músico Miguel Sueiras y, desde entonces, la pareja no se ha separado. Están enamorados y así lo demuestran las recientes imágenes de ambos en plena calle, dando rienda suelta a sus sentimientos y besándose apasionadamente. Apoyados en un coche, mirándose y acariciándose, la pareja no puede ocultar que está atravesando por uno de los momentos más dulces de su relación. Ya lo dejó claro la propia cantante a través de sus redes, cuando confirmó esta historia de amor.

"A mí me gusta quedarme con imágenes mentales, que me llevaré conmigo el día que me toque, y este año he acumulado unas cuantas, pero me voy a quedar con esta. Un símbolo de que incluso de lo peor se puede sacar lo mejor", posteó mientras mostraba a todos sus seguidores una romántica foto junto a Miguel. "Nunca perdamos de vista el amor y querámonos mucho, que eso nos llena de paz y os garantizo que en paz se vive divinamente e incluso se encaran mejor los posibles problemas que vengan cuando sea", añadió. También el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, le escribió unas palabras a su pareja.

Leire y Miguel besándose en plena calle. Gtres

"Nunca he sido de proclamar públicamente nada, pero hay personas que se lo merecen todo por llevar luz a la vida de los demás. Gracias Miguel. Contigo todo", aseguró entonces la cantante del grupo La Oreja de Van Gogh. Unas manifestaciones de amor que rápidamente fueron respondidas por Sueiras: "Eres la mujer de mi vida... Te quiero". Tanto Leire como Miguel compaginan su historia de amor con sus respectivas y exitosas carreras. Por su parte, la cantante publicó el pasado mes de octubre el tema Un susurro en la tormenta y en la actualidad está de gira. En lo que respecta a Miguel, lleva más de dos décadas en el mundo de la música y ha actuado con diversos artistas, como Andrés Suárez. Fue en 2019 cuando su fama dio un salto exponencial cuando se convirtió en el saxofonista de Sálvame, función que desempeñó al mismo tiempo que desarrollaba su lado más electrónico en discotecas y eventos, tanto a nivel nacional como internacional.

Leire y Miguel en otro momento de sus apasionados besos. Gtres

Con esta historia de amor, Leire deja atrás su relación y divorcio con Jacobo Bustamante. Fue en abril de 2018 cuando la cantante hizo pública por sorpresa la noticia de su separación. "A fin de evitar especulaciones sobre mi vida privada y sobre todo para preservar a mi hijo, que es menor, he decidido hacer pública la noticia sobre la ruptura de mi matrimonio y que actualmente nos encontramos en trámites de divorcio", comenzó su escrito en Twitter.

Y añadió: "Ante los difíciles momentos que estamos viviendo, agradezco a todos los medios y a la gente, que respeten mi vida personal y la de mi hijo, igual que la han preservado anteriormente". Aunque se desconocen muchos detalles de su vida privada, Leire contrajo matrimonio en 2014 con Jacobo Rodríguez Bustamante. Un malagueño con el que se dio el "sí, quiero" en San Sebastián ante la mirada de sus compañeros de grupo y cantantes como Álex Ubago (40).

Imagen de la boda de Leire Martínez y Jacobo Bustamante en 2014. Gtres

Una unión entre un andaluz y una vasca que cobraba especial singularidad dado que era Leire quien ponía voz a la banda sonora de Ocho apellidos vascos, cuya trama narra una historia similar. A finales de 2015 ponían el broche de oro a su relación con el primer hijo para ambos. Sin embargo, en esta ocasión Leire no pudo cumplir con la letra de No te marches jamás, y tras cuatro años como matrimonio anuncia su ruptura. Antes de su matrimonio, Leire mantuvo una relación sentimental con el actor Antonio Velázquez (39).

