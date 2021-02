Naomi González, supuesta hija del cantante Francisco, da la cara: "Tengo 20 años y no sé quién es mi padre"

Naomi González, la supuesta hija de Francisco González Sarriá (62 años), acudió en la tarde de este miércoles al plató de Sálvame para enviarle un mensaje muy claro al cantante. Quiere tener relación con él, o al menos intentarlo-

"Llevo muchísimos años esperando. Para mí todo esto es muy doloroso y quiero solucionarlo de la mejor manera posible" empezó diciendo Naomi durante su intervención en el programa. Además, confesó que a pesar de no haber estado al lado de su progenitor, ha sido feliz. "He sido feliz pero me ha faltado la figura paterna. He crecido con la lucha de mi madre porque mi padre me reconociese".

Una de las cosas que más llamó la atención fue cuando Naomi confesó que su madre siempre ha tenido contacto telefónico con la madre de Francisco, incluso con la mujer de este, Paca. No obstante, después de un tiempo dejó de tenerlo. "Hasta que mi padre le cambió el número de teléfono y no volví a saber nada de ella", dijo la joven.

Naomi González junto a su madre Denia, en un posado en el año 2002. Gtres

En cuanto a cómo se tomará la entrevista que dio en el programa, Naomi aseguró que a Francisco no le va a gustar nada. "Creo que no muy bien, pero a mí me gustaría. Si quiere conocerme yo le voy a dar una segunda oportunidad. Si su perdón es sincero, puede que le perdone y puede que tenga una buena relación con él", comentó. "De pequeña siempre soñé con tener un padre pero veía las cosas que decía de mí y nunca he pensado que fuese un reencuentro bonito... Pasaron los años y nunca me llamó, me buscó o intentó tener una relación conmigo", añadió.

Durante el programa, Naomi también pudo ver unas imágenes en las que el hermano de Francisco, Juan Ramón, aseguraba que él era el padre de Naomi. Indignada, expresaba lo siguiente: "Esto me parece vergonzoso la verdad. Yo tengo claro que él no es mi padre porque mi madre me lo ha dicho y entonces la palabra de este hombre para mí no vale nada. Mi madre nunca me ha hablado de Juan Ramón y que nunca conoció a este señor".

Francisco y su mujer, Paca, en la gala Starlite 2015. Gtres

"No quiero aprovecharme de ti, no quiero tú dinero, solamente quiero saber si eres mi padre, que no lo dudo, pero tú sí, así que te pido que te hagas una prueba de ADN, estoy cansada del rechazo y quiero saber la verdad" terminó diciendo la hija ilegítima de Francisco, que ha interpretado en televisión el tema de Latino porque quiere ser cantante.

Pese a su claro mensaje, el pasado mes de diciembre, el entorno del cantante aseguró a JALEOS que Francisco nunca se planteó otra cosa que dar la cara desde ese 2008, cuando un juez dictó que era el padre de la joven. Entonces, también aseguraron a este periódico que él nunca va a hablar públicamente de este asunto, por lo que que nadie debe esperar una respuesta mediática por su parte

