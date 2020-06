Nuria Roca comparte su fotografía más íntima junto a Juan del Val

Nuria Roca (48 años) ha decidido abrir el baúl de los recuerdos y ha compartido una imagen inédita que ninguno de sus seguidores se esperaba. La presentadora ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su marido, Juan del Val (49), en un momento íntimo en el que ambos eran casi adolescentes.

Una Nuria y un Juan jovencísimos, posando abrazados con albornoces a juego de color azul y mirando sugerentes a cámara. Así es la instantánea con la que la valenciana ha sorprendido a todos sus followers -que ya superan la barrera de los 620.000-, incluyendo al propio Juan del Val, que, atónito, no ha dudado en comentar lo siguiente: "¿Pero esto qué es?".

Ver esta publicación en Instagram Buenas noches ♥️ Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell) el 28 Jun, 2020 a las 1:54 PDT

Nuria Roca y Juan del Val forman una de las parejas públicas más consolidadas del panorama nacional. Fruto de su relación, que ya ha superado las dos décadas, tienen tres hijos: Juan, Pau y Olivia. Hace ya un par de años, precisamente en el programa en el que hoy Nuria forma parte del elenco de colaboradores, la tertuliana confesaba que su marido y ella eran una pareja abierta. Y que ello no significaba faltar al respeto o constituir una deslealtad, sino un modo de vivir y amar en libertad al otro: "Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee".

"Yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... Y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos". Con esas palabras expresaba el motivo de su estilo de vida como matrimonio, que nada tiene que ver con la falta de atención, adoración o admiración mutua: "Todo es una cuestión de entender, de saber dónde se está y de saber dónde se quiere estar". Lo que no quita que las confesiones entre cónyuges lleguen al extremo: "Otra cosa es que yo conozca los detalles. ¡No!", afirmaba tajante.

Ver esta publicación en Instagram Quiero normalidaaaaaaaaaaaaaaaaad!😩♥️ Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell) el 11 Jun, 2020 a las 8:41 PDT

Nuria Roca es una de esas profesionales que no teme a la hora de hablar de su vida privada con los medios de comunicación y la prensa. Con absoluta naturalidad, la presentadora respondía a JALEOS en una entrevista que ella habla tranquilamente de su matrimonio, aunque siempre cuenta "lo que le da la gana".

"Juan y yo nos queremos, nos gustamos, que es lo más importante en una pareja. Y nos respetamos. ¡Y nos reímos! Eso sí que es fundamental. Yo creo que todo, dentro de un equilibrio, es maravilloso. Yo entiendo que la gente quiera saber cosas de ti porque a mí me pasa de otra gente a la que yo admiro. Pero también está el derecho a elegir lo que quieres contar, lo que no quieres contar, lo que te quieres guardar... La libertad está por encima de todo. No me cuesta nada contestarte. No tenemos que darnos tanta importancia", concluía la valenciana.

[Más información: Nuria Roca y Juan del Val sacan a relucir los trapos sucios de su convivencia en 'El Hormiguero']