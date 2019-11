Disfrutando de la nueva etapa profesional que está viviendo como presentadora de La Voz, Eva González (39 años) está en uno de los mejores momentos de su vida. Y es que ha logrado formar la familia perfecta al lado de su marido, Cayetano Rivera (42) y su hijo Cayetano (1). En esta ocasión la presentadora le dio el pistoletazo de salida a la Navidad de la mano de Cruzcampo, una cita donde habló de sus próximas reuniones familiares en las que previsiblemente no estarán Francisco Rivera (45) ni Lourdes Montes (35).

¿Por qué brindamos hoy?

Porque empieza la Navidad, ya hay que ir poniendo el árbol de Navidad, hay que ir quedando con los amigos a ese aperitivo, a esa cerveza bien fría, que siempre da lugar a esas reuniones, las Navidades me gustan mucho.

Cuando una es mamá vive mejor la Navidad.

Sinceramente te digo que yo, evidentemente, perdí a mi padre hace algunos años y la Navidad se vuelve un poquito más oscura, eso es así. Incluso hablando se te coge el pellizquito pero sí que es verdad que con la llegada de Cayetano pues vuelve a haber brillo, los regalos al árbol... vuelves a tener esa ilusión.

¿Le gusta maquinar durante mucho tiempo un regalo para sorprender?

En mi casa lo que hacemos el 24 es que viene el amigo invisible, entonces lo tenemos que hacer con bastante antelación porque tenemos que currarnos los regalos. En mi casa hay mucha guasa, hay bromas también...

Se admite todo

Se admite todo tipo de cosas mientras no exceda los 50 euros. Puede pasarse un poco de 50 pero nunca menos de 50.

Se tomará nota

Eso es un planazo, es un regalazo el que te llevas.

Eva González en su último acto público. Gtres

¿Es de las que se pone en los fogones?

No, no me sorprenden pero me lo ponen todo. Yo lo digo claramente, mientras esté la generación anterior a nosotras, a todas mis primas, que las madres se meten en los fogones y yo estoy deseando que llegue la Navidad para probar la ensaladilla de mi tía Pili, los rollitos de bacón de mi tía Valle, el puchero de mi madre... Nosotras vamos a comer.

Masterchef ha formado parte del currículum

Y seguirá formando parte. Ha sido para mí un programa importante, una familia y lo sigue siendo. Sigo conservando todas las amistades y estoy agradecidísima a TVE por haberme puesto en Masterchef y haberme dado esa oportunidad. Evidentemente la vida va evolucionando, los trabajos van evolucionando y ahora soy la más feliz del mundo en La Voz, me lo paso como una enana.

¿Qué balance hace de este año?

Para mí ha sido un año de muchos cambios... Laboralmente me ha pasado de todo, todo bueno gracias a Dios. Laboralmente hice un cambio muy fuerte, una decisión muy importante en mi vida como era dejar un programa en el que llevaba tantísimas ediciones, dejar toda esa zona de confort para pasarme a una nueva cadena, un nuevo programa mucho más exigente con directos, tres ediciones distintas... un reto que, sinceramente, creo que lo he superado. Me siento muy cómoda y no lo hubiese superado si no lo disfrutase haciéndolo. Me gusta tanto la música, me lo paso tan bien que creo que es un reto y una decisión que tomé maravillosa. Estoy muy contenta, virgencita que me quiere como estoy.

¿Personalmente también?

Sí, estoy bien. Mi familia está bien, Cayetano sigue creciendo, empieza a dormir un poco... no va a la guarde pero empieza a dormir un poco mejor. A todas las mamás, aunque lo veáis imposible, aunque digáis no va a dormir nunca en la vida, llega. No duerme perfecto pero llega.

Tiene su carácter seguro.

Claro, tiene el suyo, el mío y el de su padre, los tres juntos tiene.

Buena mezcla.

Es un torbellino, no para quieto, es muy activo...

¿A quién se parece?

Dicen que se parece a mí pero yo le veo también muchas cosas de su padre. Yo tenía más rizos que él, el padre lo llevó el otro día a la peluquería en contra de mi voluntad y le ha cortado los rizos.

Se publicó lo del robo de su coche, ¿qué pasó finalmente?

No sé qué ha pasado, que nos han robado el coche y ya está. Lo dejé en la puerta de casa por la noche, me metí en casa y por la mañana no estaba. Se me quedó una cara de tonta, pensaba que lo había aparcado en otro sitio. Efectivamente nos habían quitado el coche pero gracias a todo el trabajo que han hecho las fuerzas de seguridad de nuestro país el coche ha aparecido. Está en el taller pero ha aparecido que es lo importante.

Poca gente pude decir eso.

Sí, se ve que encontraron varios. Ha habido suerte y gracias al esfuerzo que ha hecho la Policía y la Guardia Civil.

Eva González en el evento de Cruzcampo. Gtres

¿Planes para Navidad?

No sabemos porque me parece que se van de viaje Lourdes y Francisco, no sabemos qué hacer. Cayetano está en Perú ahora mismo, está toreando allí y la verdad es que no hemos hablado del tema. Lo que sí que está claro es que el 24 lo pasamos en mi casa y luego lo otro lo repartiremos en función de si Francisco está en Navidad o no. Si no está en Navidad nos veremos en otro momento, lo importante es la compañía no el día.

¿Qué tal los primitos?

Se ven pocos. Nosotros estamos en Madrid y ellos en Sevilla. Estas Navidades los juntamos y los llevamos a ver las luces.

¿Deseos para el año que vine?

Virgencita que me quede como estoy. Salud para ver crecer bien a Cayetano y ya está.

