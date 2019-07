La escapada secreta de Jorge Javier momentos antes de su día más importante

Jorge Javier Vázquez (48 años) adora viajar. No es ningún secreto el hecho de que el presentador aglutina sus días libres y aprovecha cada ocasión de descanso para tomar un vuelo a algún destino fuera de España. Así lo ha hecho infinidad de veces y así lo ha vuelto hacer apenas días antes de la gran final de Supervivientes 2019. El comunicador de Badalona ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram y JALEOS ha averiguado que se encuentra pasando unas jornadas de asueto en Porto Cervo (Cerdeña). Este exclusivo municipio, previsto para los bolsillos más pudientes, se encuentra en el norte de la isla italiana y es una fracción de Arzachena, provincia de Sácer. Este pueblo es el epicentro de la Costa Smeralda.

Ver esta publicación en Instagram Hacerme un implante o no hacérmelo. Esta es la cuestión. Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 16 Jul, 2019 a las 7:08 PDT

Las espectaculares playas de la Costa Smeralda se caracterizan por sus aguas cristalinas y por su exuberante naturaleza. Precisamente este es el principal atractivo por el que celebrities de todo el mundo y figuras de la jet set global han seleccionado este rincón paradisíaco de Italia para olvidarse del mundanal ruido. Desde Greta Garbo hasta Jackie Kennedy, pasando por el rey Juan Carlos (81) o ahora el propio Jorge Javier Vázquez han gozado de las maravillas de Porto Cervo.

Jorge Javier Vázquez y sus escapadas

Nadie suele ser conocedor de los destinos seleccionados por Jorge Javier para recargar fuerzas entre un proyecto y otro. Días antes de iniciar la vigente temporada de Supervivientes 2019, y con la recién comunicada noticia de que tenía el alta médica tras sufrir un aneurisma y un ictus, el catalán emprendía un viaje secreto y en solitario hasta los Emiratos Árabes Unidos. En concreto, pasó casi una semana en Dubái. La semana pasada, la ciudad elegida era Londres y la compañía, la de su íntima amiga Mila Ximénez (67).

Ver esta publicación en Instagram Amigos Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 8 Jul, 2019 a las 6:47 PDT

La final de Supervivientes 2019: su edición más especial

En la última gala en directo del reality más extremo de la televisión, el presentador pidió permiso para despedir el programa "desde sastrería" porque "no quiero que nadie me vea llorar". Sin lugar a dudas, Supervivientes 2019 es la edición más especial de las siete que ha presentado Jorge Javier Vázquez. 40 días antes de que arrancase el proyecto más potente de Mediaset España, el filólogo era operado de un aneurisma y sufría un ictus que no solo lo privaba de capitanear la final de GH DÚO sino que dejaba en el aire su papel como conductor de Supervivientes 2019. Finalmente, sus médicos le dieron el alta y le brindaron la posibilidad de volver al trabajo, algo que tanto él como sus seguidores celebración con alegría.

Jorge Javier Vázquez, momentos antes de presentar 'Supervivientes 2019'.

Junto al salto del helicóptero de Isabel Pantoja (62) en la gala inaugural del concurso de supervivencia, hubo otro momento que los espectadores esperaban con ansias: el retorno de Jorge Javier. Sus palabras fueron claras y directas, y desde las bambalinas y frente a una cámara, confesó lo siguiente: "Sin duda alguna, esta noche va a ser muy especial para todos los concursantes y también, si me lo permiten, para mí. Muy buenas noches a todos y gracias. Es la única palabra que se me ocurre. Gracias por los mensajes de cariño, los de apoyo, gracias de corazón. Muchas veces a la gente de la tele, los que nos veis por la calle nos agradecéis la compañía que os hacemos. Ahora os tengo que devolver esto que me decís... Durante este tiempo, que afortunadamente ha sido breve, nunca me he sentido solo. Jamás lo olvidaré. Muchísimas gracias. Empieza Supervivientes 2019".

Ver esta publicación en Instagram Buenos días. Toma castaña pilonga. Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) el 17 Jul, 2019 a las 12:22 PDT

