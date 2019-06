Salen a la luz los secretos de Malú: se publica su biografía no autorizada

El hermetismo respecto a su vida íntima ha hecho que Malú (37 años) se convierta en uno de los personajes más buscados por la prensa del corazón en los últimos meses, todo ello desde que saliesen a la luz los rumores de relación con el político y líder de Ciudadanos, Albert Rivera (39).

Así lo refleja TODA, primera biografía -no autorizada- de la cantante escrita por el periodista musical Miguel Ángel Bargueño y cuyo título hace referencia a una de sus canciones más conocidas de principios del milenio.

Se trata de una obra de 225 páginas divididas en dos partes con ocho capítulos cada una. En su interior, además de su trayectoria y éxito profesional, se recogen temas relacionados con su más preciada intimidad: sus relaciones sentimentales, la muerte de su tío Paco de Lucía, su primer desnudo y el por qué de su silencio sobre su vida personal.

Portada de 'Toda', la biografía no autorizada de la vida de Malú.

"El 20 de febrero la revista Semana publicó que Malú y Albert eran más que amigos, asegurando que habían iniciado un romance y que habían celebrado juntos San Valentín. La repercusión de la noticia tuvo proporciones sísmicas, y los más retorcidos imaginaron a una Malú convertida en primera dama del país", cuenta el escritor. A pesar del buen momento personal que atravesaba la cantante, los detalles contados en algunos medios de comunicación le habrían provocado "un gran pesar" hasta el punto de afectarle en su faceta privada de manera considerable.

Pero, lejos de desmentir o confirmar su relación con el presidente de Ciudadanos, Malú se ha mantenido fiel a su mutismo habitual y ha preferido evitar el asunto y centrar todo el protagonismo en su recuperación para volver lo antes posible a los escenarios.

Gonzalo Miró y Malú en una imagen de archivo.

Lo cierto es que su escasa o nula relación con la prensa del corazón viene de lejos, más concretamente desde el año 2015, cuando se hizo pública su relación con Gonzalo Miró (38) a raíz de que este acudiese a uno de sus conciertos. Veinte años después, el presentador es el único hombre al que se ha reconocido públicamente como pareja de la artista.

A pesar de su silencio en lo que a sus idilios sentimentales respecta, Malú mostró su lado más profundo a finales del 2013, cuando salió a la venta Sí, su disco más personal, cuya portada ocupó todo el protagonismo para sus seguidores: "Una imagen en blanco y negro de Malú desnuda, tumbada de costado sobre un charco de agua. La instantánea era refinada, minimalista y claramente artística, y sugería que la cantante se entregaba sin tapujos a sus seguidores", cuenta el autor Miguel Ángel Bargueño.

Portada del disco de Malú 'Sí', publicado en el año 2013.

Fue en ese mismo año cuando el programa Corazón, de TVE, la entrevistó y charló, entre otras cosas, de su situación sentimental: "Tuve una época en la que me gustaba uno, me gustaba otro, y siempre tenía un novio, otro novio... Me gusta un hombre que te trate como a una mujer, no como a una artista", declaró la cantante, que por aquel entonces experimentaba su auge como "icono gay" despertando una gran admiración entre el público homosexual.

"Desde algunos medios afines al colectivo LGTBI llegaron a preguntarse si Malú era lesbiana, teoría surgida, probablemente, a causa de su pertinaz hermetismo sobre su vida privada", cuenta el biógrafo.

Cuando estaba en su mejor momento musicalmente hablando, la vida le sorprendió con el duro revés de la muerte de su tío, Paco de Lucía, a quien le unía un fuerte vínculo emocional y musical. Además, unos meses después llegaron sus problemas de vesícula, una dolencia que le hizo parar en seco y por la que decidió tomarse la vida de otra manera, mucho más tranquila.

La artista Malú durante su paso por 'El Hormiguero'.

En el plano profesional también atravesó algunos baches. Uno de los últimos tuvo lugar a principios de 2017, cuando se produjo la 'ruptura' entre la artista y Rosa Lagarrigue, su mánager de toda la vida y una de las mujeres más poderosas dentro de la industria musical española. Sus compañeros y amigos Alejandro Sanz (50) y Miguel Bosé (63) hicieron lo mismo unos meses antes.

En la actualidad, y después de la lesión en el tobillo que le ha obligado a abandonar los escenarios por un tiempo, Malú se mantiene alejada de la vida pública, totalmente ajena de los rumores sobre su relación con Albert Rivera, y acudiendo a rehabilitación para volver ante su público lo antes posible.

[Más información: Malú, emocionada, se pronuncia en directo sobre su recuperación y su estado personal]