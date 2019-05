Malú, emocionada, se pronuncia en directo sobre su recuperación y su estado personal

Tras varios meses alejada del foco mediático debido a una operación de tobillo, Malú (37 años) ha reaparecido -con previo aviso- en redes sociales para hablar con sus seguidores a través de un directo en su cuenta de Instagram. La artista ha querido explicar cómo está evolucionando en su lenta recuperación, y en qué situación personal se encuentra en la actualidad.

Malú hablando con sus seguidores en un directo de Instagram JALEOS

Con el fin de tener un contacto más cercano, quiso interactuar directamente con una seguidora, que forma parte de su club de fans. Esta no ha dudado en hacerle un interrogatorio sobre algunas de las cuestiones que han generado interés en las últimas semanas: "La operación ha sido una de las cosas más frustrantes que me han pasado en mi vida. Peleé hasta el final para evitarla, tenía mucha fe para seguir pero no fue posible. Llevaba unos vendajes muy fuertes en cada concierto para sostener el tobillo y se iba dañando más en cada concierto hasta el punto de llegar a la articulación, un nervio que me provocaba unos dolores imposibles. No podía andar ni tampoco estar de pie", confesó emocionada.

Sin embargo, y pese a todos los momentos delicados, no dudó en seguir adelante: "Lo bueno es que la operación fue un éxito y me han dejado un pie estupendo, pero se viene una recuperación muy dura y esto va para largo. Hemos empezado hace 3 semanas la rehabilitación y es bastante dolorosa porque no puedes mover el pie, aunque hemos conseguido que se mueva un poquito pero duele y hay que ir poco a poco", sentencia Malú.

La cantante Malú recién salida del hospital tras su operación de tobillo.

En cuanto a su ausencia en redes sociales y en la vida pública, ha argumentado que necesitaba tiempo para estar con ella misma, para pensar en todo lo que estaba sucediendo, y es que no fue fácil para ella decir adiós a un proyecto musical en el que se había implicado tanto: "Lo que quiero ser es sincera y realista con esta situación. Me cuesta deciros que voy a estar perfecta a finales de año y teneros a vosotros y a mi equipo en vilo y que luego no esté recuperada y os tenga que decir que no. Sería una insensatez por mi parte".

Malú no se ha referido directamente a su estado sentimental, pero sí ha querido contestar a los que querían saber cómo ha estado todas estas semanas, en las que ha protagonizado varias portadas de la prensa del corazón: "Hay cosas que te duelen porque no son muy justas, pero lo cierto es que yo estoy muy bien. Estoy feliz. Estoy tranquila", ha manifestado.

Han sido más de 4.000 personas la que han estado pendientes de las palabras de la artista, que llegan solo unos días después de que Albert Rivera (39) -con quién se rumorea que mantiene una relación- confirmase en una entrevista con Susanna Griso (49) lo siguiente: "Dejé una relación de cuatro años y he empezado otra". El catalán también reconoció en su conversación con la periodista que estaba "muy feliz" en su vida personal, aunque en ningún momento pronunciase el nombre de Malú.

