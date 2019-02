Itziar Castro revoluciona las redes sociales con una foto de hace 20 años

Itziar Castro (41 años) ha querido participar, aunque semanas más tarde, en el reto del 10 years challenge. La actriz ha dado un paso más allá y ha 'duplicado' su apuesta, sorprendiendo a sus seguidores de Twitter con una fotografía suya de hace veinte años. En ella tenía 21, y pertenece al día en el que participó en un evento deportivo emitido en la televisión catalana, donde fue la encargada de poner la nota musical.

"TV3 me recuerda cómo era hace veinte años cantando el himno de Els Segadors en el partido de Catalunya vs Yugoslavia", escribe la de Barcelona junto a la imagen en su cuenta personal de la red social. La publicación no ha pasado desapercibida para sus fans, y algunos de ellos han afirmado al verla que esta "no ha envejecido nada con el paso del tiempo".

. @tv3cat me recuerda como era hace 20 años cantando el himno de “els segadors” en el partido Catalunya vs Yugoslavia (1999) 😱😂 pic.twitter.com/hDKJaKQUWO — Itziar Castro (@ItziarCastro) 9 de febrero de 2019

Con el pelo liso, suelto y con la raya al medio, la intérprete de Vis a Vis le echó valor y cantó en directo para todo el Estado Olímpico de Montjuic. Por aquellos tiempos lo hizo en calidad de vicepresidenta de Barcelona A Capella, organización que se dedica a la expansión de la música.

La joven Itziar ya apuntaba maneras cuando entonaba Els Segadors. La actriz ha recordado en una entrevista concedida al diario El País que "cuando cantamos Els Segadors y escuché los primeros silbidos, pensé que eran muestras de aprobación, pero pronto comprendí que aquella reacción era fruto del desagrado".

Lo cierto es que en los últimos veinte años su vida ha cambiado por completo. Ha vivido una nominación a los Goya, y a su vez ha sido jurado de una de las ediciones más exitosas de Operación Triunfo -aunque fue despedida-. Ha tenido varios papeles como actriz, en el que cabe destacar su participación en Vis a Vis. Actualmente cumple su función como colaboradora en el programa de Cuatro moderado por Risto Mejide (48), Todo es mentira.

