El nuevo proyecto del exmarido de Gema López, un año después de su divorcio

Antonio Pardo Sebastián (50), el exmarido de Gema López (47), se encuentra inmerso en un nuevo proyecto profesional. El cineasta está ejerciendo como director de fotografía en la película de ciencia ficción dirigida por Raúl Mora, que se está rondando en Madrid, según ha podido descubrir JALEOS.

Se trata de una producción ambientada en un supuesto apocalipsis zombie, que el propio Antonio califica como una "experiencia escalofriante", en un tono irónico como deja ver la cara de 'miedo' forzado que luce al decir esto.

El exmarido la colaboradora de Sálvame se encuentra bajo la batuta de Raúl Mora, un experimentado cineasta que ha trabajado tanto en producciones pequeñas como en grandes obras como La Casa de Papel, donde desempeñó el cargo de montador.

Antonio Pardo junto a uno de los zombies de la producción.

Con este nuevo trabajo Pardo Sebastián regresa a una profesión de la que llevaba un cierto tiempo alejado pero por la que siente pura pasión. Empezó en este mundo formándose en la Escuela de Juan Carlos Corazza (Madrid), donde realizó estudios de clown y de canto.

Poco tiempo después, canalizó este interés en el mundo del cine a través de su primera empresa: Productora ETC, una compañía que diseña espectáculos de calle para parques temáticos. Pero al poco tiempo la sociedad se quedó pequeña y Antonio decidió crear junto a su esposa, Gema López (ambos como administradores), otra compañía que abarcara más actividades. Se trata de Conga Producciones S.A., que en ese entonces realizó espectáculos para el Ayuntamiento de Madrid y para la II muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia en 2007.

La productora se dedica al cine, publicidad, televisión, teatro, vestuario… y se define a sí misma como una "joven y dinámica empresa dedicada a la producción teatral y al entretenimiento, en todos sus formatos", según la propia web de la empresa.

En la actualidad, además de ejercer como director de fotografía en la película de Raúl Mora, Pardo Sebastián continúa como profesor y coreógrafo de esgrima en el centro Víctor Ullate de Alcorcón, una escuela Danza y Artes Escénicas; e imparte cursos de esgrima escénica para la Unión de Actores de Madrid. Tal como pudo conocer este periódico, "es un profesor muy entregado con sus alumnos y empático".

El exmarido de Gema López tiene un gran reconocimiento en el sector del espectáculo, hasta el punto de estar colaborando actualmente como coreógrafo con el afamado bailarín Rafael Amargo (44).

Primer aniversario de su divorcio

El pasado 1 de febrero de 2018, Rumore desvelaba que Gema López y Antonio Pardo Sebastián habían decidido divorciarse de mutuo acuerdo y de manera amistosa. La periodista, siempre hermética con su intimidad, pasaba a ser noticia y su vida privada, noticia: la tertuliana de Sálvame se convertía en personaje (salvo en su programa, donde este tema nunca se tocó ni parece que se vaya a tocar).

Gema López, junto a su exmarido, Antonio Pardo Sebastián.

En este tiempo la pareja ha demostrado que mantienen una buena relación, sobre todo por la hija que tienen en común. La buena sintonía entre la periodista y el cineasta quedó patente en el 47 cumpleaños de Gema, pues fue Antonio el encargado de llevar a la menor al restaurante donde iban a festejar esta fecha especial.

Su amistad también queda patente en sus redes sociales, donde se siguen mutuamente. Son pocas las publicaciones del actor a los que la periodista no da like. Y, aunque es cierto que el indicar que te gusta una fotografía en estos tiempos es casi un movimiento inconsciente, la periodista no solo muestra su interés por las imágenes sino que también comenta algunas de ellas.

Asimismo, en las redes tienen algunos amigos en común que no dudan en interactuar en las redes con el actor. De todos estos conocidos que comparten, cosa normal después de tantos años de relación, una de las más conocidas es María Patiño (47), quien no deja pasar una fotografía del actor sin darle like.

