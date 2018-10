Elena Tablada anuncia medidas tras las acusaciones de "mercadeo con su hija"

No corren buenos tiempos en la relación de David Bisbal (38 años) y Elena Tablada (37). La diseñadora era la encargada de destapar la caja de los truenos el pasado domingo cuando habló abiertamente de la situación que vivía con su expareja y padre de su hija. Toda la problemática surgió, según Tablada, a raíz de la fotografía que publicó Rosanna Zanetti (30) en su perfil de Instagram. Pero con el paso de los días todo ha ido a peor y la diseñadora ha querido dar un paso que recrudece aún más la situación.

"Ya había pedido varias veces a Rosanna que no subiera fotos de Ella, porque se leen cosas muy feas y porque crea polémica y se lo había pedido varias veces y lo hizo". Desde ese momento, la relación entre el almeriense y su expareja ha sido insostenible: "Por culpa de esa publicación hemos llegado a un punto en que la relación con David es insostenible, a causa de esa foto, solo a través de burofax, una relación que no habíamos tenido nunca".

Elena Tablada en el programa 'Viva la vida'. Telecinco

Después de esta confesión, David Bisbal decidió responder, tajante, a la madre de su hija en el mismo programa, Viva la vida. A través del periodista Aurelio Manzano, el cantante afirmó: "Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija", y reiteró: "Es incierto que tengamos mala relación por culpa de Rosanna, ella siempre se ha mantenido al margen y ha sido educada y generosa".

El anuncio de Elena Tablada vía Instagram.

La respuesta de Bisbal no ha pasado desapercibida para Tablada que utilizaba su perfil en Instagram para negar estas acusaciones: "Ayer en Viva la vida concedí una entrevista gratuita en la que hablé sobre mí y mis sentimientos... Sin faltar al respeto ni desprestigiar a nadie, como me caracteriza. Lo mejor que tengo en mi vida es mi hija y después la educación que me han dado, luego mi personalidad. Jamás he comercializado con mi hija, al contrario, doy mi vida y mi tiempo por ella. Vivo para cuidarla, educarla y complacerla cuando se lo merece, nunca lucrándome de ello".

Pero el rifirrafe no ha terminado ahí, pues 24 horas después, Elena ha vuelto a publicar este mensaje con una nota donde deja claro que el tema no acaba aquí: "Esas acusaciones aparte de falsas, son muy graves y se tomarán medidas".

[Más información: Elena Tablada: "Javi me da paz. Necesitaba no tener tanto tormento en mi cabeza"]