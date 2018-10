David Bisbal responde tajante a las polémicas declaraciones de Elena Tablada

Este domingo Elena Tablada (37 años) sorprendía por su sinceridad en el plató de Viva la vida. Habló claro sobre su relación con David Bisbal (39) y confesó que, después de la polémica tras la publicación de una foto de Rosanna Zanetti (30) al lado de la hija de Tablada y el artista, la relación se ha convertido insostenible. Bisbal no ha tardado en contestar y ha ofrecido su versión de los hechos para intentar desmontar tajantemente el testimonio de la diseñadora.

A través del mismo programa y con un contundente mensaje a Aurelio Manzano, Bisbal ha declarado: "Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija", asegura el almeriense. Además, el cantante no ha dudado en salir en defensa de su mujer y sentencia: "Es incierto que tengamos mala relación por culpa de Rosanna, ella siempre se ha mantenido al margen y ha sido educada y generosa".

David Bisbal habla sobre la polémica entre Rosanna Zanetti y Elena Tablada JALEOS

Aunque también ha dejado claro que la guerra ha estallado entre ellos. David ha aprovechado para enviar algunos dardos a su expareja, y ha asegurado que la mala relación se debe a "la personalidad de Elena y por su educación", y la invita a "ganar dinero de otra forma y no haciendo daño a su familia".

Un cruce de declaraciones que vuelven a colocar a David Bisbal en el centro de la polémica, en la que Rosanna por ahora intenta permanecer completamente ajena y sin pronunciarse todavía.

La foto de la discordia

Rosanna con Ella.

"Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado tuyo desde hace tres años? Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre", ese fue el comentario que hizo saltar la chispa que ha terminado en incendio. Rosanna publicó una foto en la feria junto a la pequeña Ella y esto enfureció a Elena, sobre todo por aparecer ambas con el mismo vestido de una diseñadora amiga de Zanetti y por mostrar a su hija sin su permiso.

Finalmente, Tablada declaró que fue "un error de su Community Manager" que se equivocó de cuenta. Sin embargo, esto no ha menguado los ataques entre ambos bandos y ya no hay tregua que valga en esta guerra que se presume será larga.

