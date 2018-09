La 'reportera' María Teresa Campos: su divertido 'sketch' casero con Edmundo

Que María Teresa Campos (77 años) es una profesional de los medios de comunicación es algo que no hace falta ni reseñar; en su haber están los tantos años de profesión en prensa, radio y televisión. Es de esas presentadoras a las que les queda poco, muy poco, por hacer. Sin embargo, hasta el momento María Teresa no se había enfrentado a un nuevo rol en su vida: el de reportera o cámara. Ella siempre había estado delante de las cámaras, pero no detrás, como su hija Carmen Borrego (51).

Sin embargo, ahora puede decir que ha probado la experiencia. Un día cualquiera en su casa de Molino de la Hoz, la matriarca Campos se ha quitado la espinita de coger un móvil y grabar. Junto a su pareja sentimental, Bigote (68), la malagueña ha hecho público el sketch más divertido de su carrera. El vídeo comienza con un Bigote en pijama y zapatillas, cargado de una aparatosa maleta y anunciando, ya en la puerta de la calle, su firme intención: "Teresita, me voy". En ese momento, la aludida, teléfono en mano, le replica desde el pasillo: "Pero, ¿tú dónde vas?". El humorista le responde: "Con el pasaporte, a Nueva York".

Ojo, que todo queda en una falsa alarma. Edmundo no se va de viaje, y mucho menos en pijama. Todo se trata de un vídeo promocional por parte de la pareja, que ha querido ayudar a una buena amiga, Cari Antón -expareja de José Luis López Vázquez y amiga íntima de Teresa-, con su nuevo proyecto teatral: Pasaporte a Nueva York. La obra, protagonizada por Raquel Palma, Alberto Moreno y Paco Campello, verá la luz el próximo día 5 de octubre en el Gran Teatro de Cáceres.

Este ha sido el motivo, y no otro, de que Teresa Campos grabara a Bigote con maleta en mano y en pijama dispuesto a cruzar el charco en pantuflas. No obstante, este espectáculo teatral no ha contado solo con el respaldo de la Campos y su pareja, sino también con el empujón de otros rostros de Telecinco como Paz Padilla (48) o Joaquín Prat (43). Después de su estreno en Cáceres, está agendado que se interprete también en Madrid los días 20 y 27 de octubre, el 17 de noviembre en Valladolid y el 8 de febrero de 2019 en Badajoz.

Una alegría entre malas noticias

Lo cierto es que este vídeo que ha visto la luz en las últimas horas es el primero que se publica con tintes alegres de María Teresa en los últimos tiempos. Y es que, los acontecimientos que han rodeado al clan Campos no han sido del todo halagüeños. Por un lado, María Teresa continúa sin ese programa en Telecinco que la haga regresar a la primera línea mediática; por otro, su hija Terelu Campos (53) ha recaído en el cáncer de mama, una noticia que ha sumido a la presentadora en una profunda preocupación.

Parece que las únicas alegrías para María Teresa vienen del reality de Las Campos y, parece, de estos vídeos caseros con Edmundo. Ya lo dijo ella hace unos años: "Los que trabajan en casa me dijeron al conocer a Bigote que había entrado la alegría en la casa". Nada como el humor para paliar los malos momentos.

