La nueva cara de Belén Rueda cuesta 5.000 euros: esto es lo que se ha hecho

Todo aquel que haya acudido al cine para ver la nueva película de Belén Rueda (53 años) se habrá dado cuenta no solo de que encarna un impecable papel, sino que algo le ocurre a su cara. Belén ya no es la misma, al menos su rostro parece otro completamente diferente del que exhibía en series tan míticas como Los Serrano. Con un cutis terso, sin asomo de arrugas, unos pómulos más firmes y una frente lisa y sin pliegues, parece evidente que la intérprete se ha sometido a alguna intervención estética.

Pero, ¿a qué cambios se ha sometido? Este medio se ha puesto en contacto con la clínica de la doctora Barba Martínez, desde donde se apunta a unas técnicas poco invasivas: "Existen técnicas entre lo médico y lo quirúrgico que son mínimamente invasivas. Pueden ayudar mucho a un rostro, como es el caso de Belén Rueda".

Según la opinión experta de esta clínica, la intérprete de El Orfanato habría desembolsado cerca de 5.000 euros en su rostro con los siguientes métodos: "Un láser facial que unifica la piel -desde 500 euros-, una blefaroplastia láser sin corte con bisturí que rejuvenece la mirada -desde 2000- , unos hilos faciales de sustentación para definir el óvalo facial -desde 1500- y un poco de botox por 300 euros".

La actriz con su nuevo rostro. Gtres

Unas técnicas que, dada su edad y su buena genética confesa, se habría inyectado con suma discreción, en pequeñas dosis y de forma puntual. Comparando fotos antiguas con sus últimas imágenes tanto en la película como en su visita a El Hormiguero, sí se aprecia un aumento de volumen en los pómulos y labios, por lo que se habría inyectado ácido hialurónico por 300 euros. Llegados a este punto, parece evidente que la actriz se ha sometido a técnicas y que su cara "no es virgen": "Sus cambios no precisan de ingreso hospitalario, pero se puede decir que su cara no es virgen. Belén Rueda está muy joven y más guapa, ha hecho buena elección de médico y de técnicas para su rostro". Con todo, es un hecho que la cara de Belén no es la misma y en la actualidad aparece más tersa y desprovista de la flaccidez típica del paso del tiempo.

Belén justifica su cara: "Me hago muchas maquinitas"

En los últimos dos años Belén siempre ha acarreado con los rumores de pasar por boxes. Fue en uno de los momentos del programa Planeta Calleja cuando el presentador Jesús Calleja (53) le preguntó a bocajarro: "¿Te puedo preguntar una cosa? Si quieres bien o si no, no lo digas: ¿tú te has hecho la cirugía estética o alguna cosa de esas? Te lo digo porque hubo una movida en redes sociales al respecto. La gente decía: 'Belén se ha puesto pómulos, se ha infiltrado botox'. ¿Tú te has hecho algo de eso?"

Belén Rueda durante su última película 'No dormirás'.

Entonces Belén habló sobre el tema, algo inusual en ella: "A ver, yo creo que para nuestro trabajo de actriz la cirugía estética en la cara es peligrosa, muy peligrosa, porque es verdad que te cambia el gesto. Nosotros hablamos con nuestros ojos, con nuestra cara. Jamás me la haría en la cara. No me he hecho absolutamente nada".

Sin embargo, desveló que si se hace muchas "maquinitas": "Voy al centro de una amiga mía que me hace continuamente maquinitas y soy muy cuidadosa de no dormir maquillada, etc…". Jesús continuaba queriendo sacarle información e insistía en las operaciones: "Pero, ¿seguro que no te has puesto culo?". A lo que la actriz respondía: "¡Pero cómo me voy a poner culo!" Luego Calleja dio en la diana al abordar la operación del pecho: "El pecho sí que me lo operé en su momento".

