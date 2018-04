El enfado de Paula Echevarría al preguntarle por su relación con Miguel Torres

Paula Echevarría (40 años) ha reaparecido delante de un photocall después de la sorprendente entrevista de David Bustamante (36) y tras hacerse público el comunicado de su divorcio, igual de público que su romance con Miguel Torres (32). Pero con la contundencia que le caracteriza y demostrando ser una experta en tratar con la prensa, Paula ha vuelto a dar una ristra de titulares, que sin duda van a dar mucho de qué hablar a lo largo de esta semana.

Vestida con traje en color salmón y combinado con un atrevido bañador tropical de Etam, marca de la cual es embajadora, la intérprete ha zanjado todas las dudas sobre su actual relación con el padre de su hija, su romance con Torres, después de verlos juntos de la mano, y sus planes de futuro. De su encuentro mediático lo que más ha llamado la atención es su confesión de que le gusta llevar ropa interior "picante". ¿Y Torres también le gusta?

¿Cómo está viviendo este aluvión mediático de los últimos meses, y en concreto últimos días?

A ver, mal. Hay días que cuesta más que otros, pero, bueno, también es una cosa que lo entiendo hasta cierto punto. Hay días que lo entiendo menos porque ya lleva un año y pico, y yo creo que se debería echar el freno ya.

¿Miguel lo entiende o no?

Preguntárselo a él.

¿Ha sentido que se ha quitado un corsé, apareciendo públicamente con Miguel?

Pero es que yo nunca voy encorsetada, quienes me conocen un poco saben que yo nunca llevo corsé, ni vengo con ideas preconcebidas, ni con respuestas preparadas, ni nada. Soy bastante natural y bastante transparente siempre. No he sentido nunca que estuviera encorsetada .

Pero ahora pasean de la mano y antes no podían hacerlo...

Yo creo que la vida lleva sus partes y sus ciclos y no se trata de poder o no poder, se trata de querer o no querer.

¿Cuándo cambiaste el chip para decir 'vamos a pasear de la mano' o 'no me voy a esconder'?

No hay un chip que cambie, son las circunstancias y todo depende de como se va dando y todo tiene un tiempo prudencial. Hay que ser prudente, nada más.

¿Pensaba que iba a rehacer su vida tan pronto?

No piensas nada, es que yo no me marco nunca metas de nada. Ni en el trabajo, ni en la vida. Yo vivo y lo que me va poniendo la vida delante, lo vas viendo y la circunstancia se da para bien o no, pero no me lo planteé jamás ni para un lado ni para otro.

¿Cómo es convivir con un futbolista? ¿Y de qué equipo era antes?

Yo no convivo con ningún futbolista y creo que ya está bien con el temita.

Pero, ¿le apetece que le fiche un equipo de Madrid para estar más cerca?

A mí me apetece que a todo el mundo le vaya bien en su profesión, sea donde sea y como sea.

¿Cómo vivió esa entrevista que hizo David y el comunicado que iba firmado por los dos? Declaró que no había participado ni cobrado...

Hombre claro, eso esta más claro que el agua, para empezar porque no creo que él sea tonto para dar la cara y que encima nos lo llevemos los dos. Eso es básico y no hay que pensar mucho más allá.

Pero, ¿qué le pareció la entrevista de David?

Creo que ya lo he dicho y que somos todos ya mayores para saber lo que tenemos que hacer y lo que no.

"A David le salió todo a la vez"

¿Le sorprendió? Porque si que es verdad que de cara a la galería David se ha mostrado siempre como más agobiado, usted lo ha llevado con más temple...

Cada uno es como es, no me sorprendió porque él me lo dijo antes, me lo contó que lo iba hacer, así que no fue como una sorpresa porque yo ya lo sabía. Pero tampoco me sorprendió que me lo contara, son diferentes formas de ser. Yo soy más de desde el primer día salir y estar aquí como estoy con vosotros ahora mismo y él se guardó más y sale todo a la vez.

¿Te cabreó?

No.

¿Y qué sacara dinero con el comunicado?

Pues, mira, cariño, ya está hecho.

¿Cómo es su relación de ahora?

Muy buena. Y así debe de ser, cualquier cosa que no fuese así sería lo que no fuese normal.

Se habló mucho del famoso tema de la camiseta y hubo quien se lo tomó como un zasca a David. ¿Cómo fue ese momento?

Como todo lo que yo hago en mi vida es de manera natural, ya está hablado con quien lo tenía que hablar y ya está.

¿Qué destacaría de Miguel?

Gracias, guapos.

¿Está enamorada?

Estoy feliz y contenta.

¿Se ha comprado una nueva finca?

Sí.

¿Cuándo se va a ir a vivir?

Cuando tenga la otra.

¿Compartiría techo con alguna pareja?

Con mi hija. Gracias.

