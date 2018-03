A comienzos de año la prensa del corazón no hablaba de otra cosa: de la irrupción en la vida de Paula Echevarría (40 años) de un futbolista llamado Miguel Torres (32). Hasta el momento, un atractivo deportista que había pasado por el Real Madrid y que en la actualidad jugaba en el Málaga. Sin embargo, su parcela personal no era tan privada. Ni mucho menos. Sus intentos por buscar el amor entre las famosas lo hacían muy conocido. Puede que la intérprete de Velvet lo desconozca, pero su nueva ilusión no es un hombre inexperto en el cuore. Todo lo contrario.

El corazón del futbolista ha estado varias veces ocupado -o al menos lo ha intentado- por mujeres atractivas y... famosas. Ese denominador común lo viene acompañando desde hace algunos años, un estigma del que parece no renegar; todo lo contrario, se vanagloriaría, a tenor de su persistencia. A la luz de sus historias de amor, se puede afirmar que Torres ha metido más goles en su corazón que en el campo de juego. De hecho, el lateral izquierdo lleva muchos años sin colarla por la red de un campo de fútbol.

No cabe duda; Paula no es la única. JALEOS ha hecho un repaso por sus conquistas reconocidas y sus supuestos flirteos mediáticos.

1. María Plaza

Miguel Torres junto a María Plaza. Gtres

El futbolista contrajo matrimonio con María Plaza. Ella es una espectacular modelo nacida en Jaén con la que se casó el 8 de junio de 2013. Ambos fueron imagen de una firma llamada El Capote. Aquello ocurrió en 2012, pocos meses antes de casarse. Las cámaras parecían haberse enamorado de la espectacular belleza de la pareja, que no pasó inadvertida para los reporteros gráficos que se encontraban allí, pero su amor se esfumó. Eso sí, muy pocos conocen que el deportista todavía sigue casado con la influencer.

2. Cristina Pedroche

Pedroche. Gtres

Eso sí, María no fue su primer 'experimento' con el famoseo. Antes el jugador del Málaga mantuvo un affaire con Cristina Pedroche (29). Cuando ella trabajaba en Sé lo que hicisteis se publicaron unas fotos de ambos en actitud cariñosa después de una cena que compartieron con amigos. Entre rumores, el círculo de ambos confirmó que eran más que amigos. Pese a esto, aquello no cuajó y el corazón de Torres volvía a latir por libre.

3. Patricia Conde

La presentadora. Gtres

En su currículum sentimental también destacan otros rostros conocidos como Patricia Conde (38). Según se publicó, la presentadora y actriz se refugió en él tras romper con Dani Martín (41), el vocalista de El canto del loco.

4. Ariadne Artiles

Ariadne Artiles. Gtres

También han atribuido a Miguel Torres romances con famosas como Ariadne Artiles (36). La modelo grancanaria enamoró a Miguel, aunque nunca se les vio juntos pero se sabe que el lateral izquierdo estuvo muy ilusionado con la maniquí.

5. Mónica Hoyos

Mónica Hoyos. Gtres

Mónica Hoyos (41) también habría sido una de sus muchas conquistas. De hecho, hay quien no duda en afirmar que el breve idilio existió. La actriz también ha estado en el radar de un Torres que ahora bebe los vientos por Paula.

6. Marisa Gómez Sandoval

DL_a00052476_001

Marisa Gómez Sandoval, ex a su vez de Cristiano Ronaldo (33), también ocupó el corazón del futbolista del Málaga. Marisa y Miguel pudieron tener algún que otro acercamiento hace ya bastantes años.

7. Techi, la ex de Kiko Rivera

Techi. Gtres

Tal como ha informado el periodista Kike Calleja (35) en el programa Sálvame, a esta ya de por sí interminable lista se sumarían otros rostros populares como Techi -la que fuera pareja de Kiko Rivera (34). El idilio sentimental habría tenido lugar en 2006, antes y después de salir con el hijo de la Pantoja.

8. Ana García Obregón

Ana Obregón. Gtres

Ana García Obregón (63) también habría caído en las redes del nuevo novio de Paula Echevarría, según se anunció en Sálvame, aunque ella lo ha negado en redondo. Tampoco Torres se ha querido pronunciar al respecto.

9. Liz Emiliano

La concursante de 'GH'. Gtres

"Según va contando ella por ahí, otra mujer que habría tenido una historia con Miguel Torres es Liz Emiliano", se aseguró en el espacio vespertino de Telecinco. La concursante de GH VIP mantuvo un 'roneo', que no fue a más, con el lateral izquierdo.

10. Yola Berrocal

La foto que demostraría el romance.

Con esta foto, la exconcursante de Supervivientes 2016 confirmaba la "divertidísima" noche que pasó con Miguel. "Pasé una noche con Miguel Torres y fue divertidísima. Me reí mucho", aseguró en Cazamariposas.

[Más información: Paula Echevarría pisa España 'divorciada oficialmente']