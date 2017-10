José Ortega Cano anuncia su boda para el próximo mes de julio

"Ana es mi amor y la madre de mi hijo. Por eso quiero casarme. Espero que Dios me dé fuerzas para vivir todavía unos años bastante bien con ella, con el pequeño y con toda la familia". José Ortega Cano (63 años) tiene muy claras las prioridades de su vida y por eso ha puesto fecha a su boda con Ana María Aldón (38): será en julio y en Madrid, donde ambos residen desde que la andaluza iniciara sus estudios de Diseño y Moda en la escuela IADE de la Universidad Nebrija, centro al que acude con Gloria Camila (22), hija del matador de toros.

Portada de la revista Hola.

Así lo ha anunciado la pareja en una entrevista exclusiva publicada en la revista Hola, en la que posan muy sonrientes mientras dan detalles de su relación, iniciada tras una visita de Aldón y su madre a la finca de Ortega Cano. "Yo vivía tranquilamente en Sanlúcar, con mi negocio de ultramarinos y frutería. y le había prometido a mi madre llevarla a que conociera Yerbabuena", explica.

"Cuando ya estábamos cogiendo el autobús para irnos, me suena el teléfono. ¡Pero si te acabo de dar el teléfono y ya me estás llamando! Si no me he ido todavía", añade divertida al tiempo que asegura que ya entonces el torero insistía en quedar.

Ortega Cano y Aldón comenzaron a salir hace poco más de cuatro años y tienen un hijo. Gtres

La pareja ha comenzado ya a planear los detalles de un enlace en el que la propia Aldón podría diseñar su vestido de novia gracias a sus conocimientos de patronaje y diseño. Por lo pronto, tienen claro que invitarán a Rocío Carrasco (40) pese a que la hija de Rocío Jurado huye de los focos. "Sé que a su madre le gustaría que la invitara".

No es la única buena noticia para la familia. La hija de Ana María Aldón, que ya tiene 22 años, está embarazada y dará a luz el próximo mes de febrero. Además, José Fernando (23), el otro hijo del torero, está "tranquilo" y acude a un centro en Madrid. "Tiene un corazón muy grande. Me gustaría que se tranquilizara y que con todo mi apoyo y el de mi familia pudiera estar con nosotros", desvela Ortega.

Para Aldón, su inminente boda es casi como un sueño. "Admiraba muchísimo a Rocío y José. El hecho de que los dos se hicieran novios fue algo grandísimo para mí. Guardo un maravilloso recuerdo del día de su boda. Fue muy grande para mi familia y para mí. No nos retirábamos de la televisión". Ahora será ella la que recorra el mismo camino que un día hizo Jurado hacia el altar, donde le esperará Ortega Cano. "Rocío Jurado me ha puesto en el camino de José. Incluso he soñado varias veces con ella", concluye satisfecha.