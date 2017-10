Esta es la universidad inglesa en la que la hija de Paz Padilla estudiará gratis

Este domingo Paz Padilla (48 años) se abrazaba a su hija con fuerza antes de dejarla en la que será su casa durante los próximos nueve meses. A partir de ahora, las separarán casi 2.000 kilómetros, los mismos que ha recorrido Anna Ferrer (20) para continuar con sus estudios de Economía.

La joven, estudiante de tercer curso de la Universidad Carlos III de Madrid, ha obtenido una beca Erasmus para continuar con su formación fuera de España. Va a ser en Reino Unido, donde quería instalarse a fin de perfeccionar su inglés. Según ha podido saber JALEOS, la hija de Paz Padilla estudiará en la Universidad de Loughborough, ubicada en el condado de Leicestershire.

Imagen aérea del campus

Se trata de una de las mejores universidades de Reino Unido y está situada a unas dos horas de Londres. Concretamente ocupa el cuarto lugar según el ranking anual que elabora el periódico The Guardian y ha ganado durante seis años seguidos el premio a la "mejor experiencia universitaria del Reino Unido" según los estudiantes. Anna Padilla compartirá su tiempo, a partir de esta semana, con más de 15.000 estudiantes procedentes de 100 países distintos. Enmarcada en el condado de Leicestershire, la escuela de negocios y economía perteneciente a la universidad de Loughborough se encuentra en el top 10 de todo el país.

Dispone de grandes instalaciones deportivas para la realización de todo tipo de deportes como bádminton, cricket, gimnasia deportiva, atletismo, natación, tenis o hockey, entre otros. Pero Loughborough cuenta además con una enorme biblioteca de cuatro plantas, discoteca en el centro social, varios laboratorios científicos y tecnológicos, gimnasio, sala de billar, auditorio, sala de ordenadores y unas cuantas cafeterías para uso y disfrute de los estudiantes.

Interior del edificio de Economía en el que Anna realizará sus estudios.

¿Cuánto le va a costar la experiencia?

Para su experiencia como Erasmus, la hija de Paz Padilla contará con una beca que oscila entre los 200 y los 300 euros al mes, una cantidad que le servirá para sufragar sus gastos diarios pero que no le permitirá cubrir su estancia, ya sea dentro del campus universitario o en un piso independiente. La beca de movilidad internacional procedente de la universidad pública Carlos III no le supondrá ningún coste académico extra en términos de matrícula o créditos. Además, gracias a los ingentes ingresos acumulados por su madre -medio millón de euros anuales según las últimas estimaciones-, Anna no tendrá problema para cumplir este sueño, que podría extenderse durante el curso escolar completo. Según los datos consultados por este medio, el coste del alojamiento en los aledaños de esta universidad, concretamente en habitaciones individuales o compartidas en pisos de estudiantes, se cifra en torno a los 400 o 500 euros mensuales.

Dado la holgura económica de la que disfruta Anna Padilla, lo más probable es que haya optado sin embargo por permanecer en las residencias de estudiantes del campus de Loughborough. JALEOS ha tenido acceso a las tablas de precios de este tipo de alojamientos y ha podido comprobar que, para un curso completo de nueve meses de duración, el coste se cifra entre los 5.000 y los 6.000 euros, en función del tipo de habitación por la que se opte.

Vista de una de las plazas del campus, en el que se fotografió Anna hace unos días.

En cualquier caso, la vida en Loughborough es más económica que en otras grandes ciudades de Inglaterra, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un municipio y que prácticamente vive por y para los estudiantes universitarios. No es de extrañar entonces que exista un sinfín de organizaciones constituidas para la práctica de todo tipo de deportes y otras aficiones, como la danza del vientre, los karts, la fabricación de cerveza casera... por lo que Anna no lo tendrá fácil para aburrirse pero sí para conocer gente dispar.

Con todo, estará muy entretenida con la gran cantidad de actividades y distracciones que tiene por delante, además de las académicas, lo que le ayudará a sobrellevar la distancia hasta que llegue el momento de reencontrarse con su progenitora, previsiblemente en las fiestas navideñas.

Podrá incluso continuar con su labor de influencer y youtuber desde este pueblo británico, que cuenta con tiendas de moda -muy asequibles también- como Primark.