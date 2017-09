Salvador Sobral, en estado crítico: ingresado y enchufado a una máquina

Salvador Sobral, el cantante portugués que emocionó a todos en Eurovisión, ha tenido que ser ingresado de urgencia en el Hospital de Santa Cruz, ubicado en Carnaxide, a unos 10 kilómetros de Lisboa. Su corazón empeora por momentos hasta el punto de tener que estar enchufado a una máquina para poder realizar sus funciones, siendo urgente un trasplante de un órgano compatible con el suyo.

El ganador del certamen musical europeo tuvo que abandonar hace un par de semanas los escenarios precisamente por las complicaciones en su estado de salud. Su equipo médico le advirtió que tenía que hacer un alto en su carrera musical para descansar. El estrés y el ritmo trepidante de las actuaciones, tras su victoria en Eurovisión, le estaban perjudicando. Él mismo hizo el anuncio a través de las redes sociales: "No es un secreto para nadie que mi salud es frágil. Tengo un problema y debo retirarme de los escenarios y de la música en general. Seguramente, el problema que dará resuelto. Pero no sé cuándo. Volveré pronto".

Salvador Sobral junto a su hermana Luisa. Redes sociales

Son las mismas redes que hoy se llenan de mensajes de ánimo para el cantante al que le desean que se recupere lo antes posible. "Cuídate, nosotros te esperamos el tiempo que haga falta y mientras tanto que suene una bonita canción", asegura uno de sus incondicionales fans. Su último concierto fue el pasado 8 de septiembre en el Festival Internacional de Cascaes, en su país natal. Desde entonces, su familia no se ha separado de su lado. Sobre todo su hermana Luisa con la que mantiene una relación muy especial. De hecho, la joven fue su sustituta en el escenario durante los ensayos en el festival de Kiev.

[Más información: Salvador Sobral, ganador de Eurovisión, se retira: podría morir en tres meses]

Lo cierto es que hace nueve meses los especialistas ya le advirtieron que de no conseguir un corazón nuevo en el plazo de un año podría morir. Han pasado ya siete meses y esa operación no ha llegado todavía. Si en tres meses no se produce el desenlace podría ser fatal. Salvador Sobral no pierde la esperanza y espera poder celebrar por todo lo alto su 28 cumpleaños el próximo 28 de diciembre.

Su historia conmocionó a los eurofans

Salvador Sobral hizo soñar de nuevo a los portugueses en el festival de Eurovisión. Tras un año de ausencia en el certamen, el país luso volvía con un candidato que desde los primeros instantes se convertía en uno de los artistas favoritos para alzarse con el título del ganador. Su canción, diferente y delicada, se convirtió en una de las preferidas por los eurofans.

Su popularidad hizo que pronto se conociera su historia y su delicado estado de salud. "Tiene un problema muy grave de corazón y ya hay una lista de espera tremenda. Además de este problema, el tiempo juega a su contra. Hay mucho miedo. Necesita un donante de manera urgente. No tiene mucho tiempo, como mucho un año", aseguró una fuente cercana a la familia.

Esa es la razón por la que el cantante portugués lleva una especia de marcapasos que le obliga a llevar una mochila con pilas alrededor de la cintura. De aquí que lleve ropa suelta para disimular lo que hay debajo.