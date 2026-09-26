Sprinter y Violeta Mangriñán lanzan una colección cápsula de athleisure con 59 prendas para entrenar y salir a la calle

El deporte inspira la nueva moda y Sprinter lo convierte en armario diario. La cadena multimarca presenta, junto a Violeta Mangriñán (32 años), una colección cápsula de 59 prendas que fusiona tendencias de temporada con funcionalidad deportiva para acompañar a la mujer en cualquier momento del día.

La propuesta nace de la consolidación del athleisure y del auge de disciplinas como yoga, pilates y barre, que han normalizado llevar prendas técnicas fuera del gimnasio. Bajo esa premisa, la cápsula se concibe como un armario versátil donde todas las piezas combinan entre sí y permiten transitar con naturalidad del entrenamiento a los planes cotidianos.

Uno de los rasgos más reconocibles es su propuesta cromática, alejada de los colores tradicionales del activewear. La colección apuesta por Matcha Green, Cherry Garnet y Jasper Green, equilibrados con blanco, negro y arena para facilitar combinaciones infinitas. Esta selección refleja el estilo personal de Mangriñán y refuerza la idea de una moda deportiva que trasciende el gimnasio.

Nueva colección de Sprinter con Violeta Mangriñán. Sprinter

La colección refleja, además, la evolución del deporte hacia el bienestar y el autocuidado, con piezas diseñadas para ofrecer libertad de movimiento sin renunciar al estilo. Entre los destacados se encuentran los conjuntos coordinados de top y malla, las prendas de inspiración ballet y las faldas técnicas, pensadas para acompañar tanto la práctica deportiva como el día a día.

Más allá de la estética, la cápsula incorpora materiales y acabados desarrollados para responder a las necesidades de una mujer activa. Los conjuntos de top y mallas utilizan un tejido elástico de alta densidad con efecto push-up y diseño bicapa, pensado para estilizar la silueta durante el entrenamiento.

La propuesta suma algodón True Cotton, caracterizado por su suavidad y durabilidad del color, tejidos satinados que aportan un acabado sofisticado y un anorak con tratamiento water-repellent para proteger frente a la lluvia ligera sin perder ligereza.

Violeta Mangriñán luciendo conjunto de nueva colección. Sprinter

La colección se completa con una línea de accesorios que acompaña las nuevas formas de practicar deporte. Bolsas deportivas con compartimentos impermeables, esterillas de yoga de alta resistencia, bandas de entrenamiento, toallas de microfibra y calcetines específicos para yoga convierten la propuesta en un ecosistema pensado para quienes integran el movimiento en su rutina diaria.

La colección ya está disponible en exclusiva en la web de Sprinter y en una selección de 200 tiendas repartidas por toda España. La edición tendrá una duración aproximada de cinco meses e incorporará dos relanzamientos con nuevos colores a lo largo de la temporada.