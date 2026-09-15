Anna Padilla tiene la camiseta de Pepe Jeans perfecta para los looks de inspiración deportiva

La moda y el deporte llevan varias temporadas demostrando que forman un tándem prácticamente imposible de separar.

Las prendas inspiradas en el universo deportivo han salido de los circuitos y los estadios para convertirse en protagonistas de los estilismos urbanos y, en este contexto, las camisetas de equipos y escuderías se han convertido en una de las apuestas favoritas para conseguir looks desenfadados.

Anna Padilla (29 años) lo demuestra con la elección que hizo para disfrutar de la Fórmula 1 en Madrid.

La influencer escogió una camiseta de Pepe Jeans perteneciente a la colección Red Bull Racing, una propuesta pensada para quienes buscan incorporar la estética del motor al día a día sin renunciar a la comodidad.

En color blanco y con un precio de 75 euros, el diseño consigue convertirse en una de esas prendas capaces de transformar un estilismo sencillo en cuestión de segundos.

Anna Padilla en la Fórmula 1. Instagram

La camiseta está confeccionada en tejido jersey ligero y presenta un fit loose, una silueta holgada que aporta ese aire relajado tan característico de los looks urbanos actuales.

Su diseño incorpora además un cuello redondo con detalle de canalé y manga larga, dos elementos que refuerzan su carácter casual y la convierten en una alternativa perfecta para los días en los que todavía no hace demasiado frío.

Pero si hay algo que define esta pieza son sus referencias directas al mundo de la competición. El diseño incorpora múltiples logos de Red Bull Racing estampados en el pecho y las mangas, mientras que la espalda adquiere todo el protagonismo gracias a un logo de tamaño maxi.

A ello se suman detalles en contraste de color situados bajo las mangas, que aportan dinamismo al conjunto.

La prenda también cuida los acabados. Cuenta con doble pespunte en mangas y bajo, además de un ribete en el interior del cuello que cubre la costura y proporciona un acabado más cuidado.

Camiseta manga larga fit loose. Pepe Jeans

Está confeccionada al 100% en algodón, una característica que refuerza su apuesta por la comodidad.

La elección de Anna Padilla resulta especialmente apropiada para asistir a un evento relacionado con la Fórmula 1, pero la camiseta tiene recorrido mucho más allá del circuito.

Puede combinarse con unos vaqueros, pantalones cargo o incluso una falda para crear un contraste entre la estética deportiva y prendas más femeninas.

Con esta propuesta, Anna demuestra que no hace falta renunciar al estilo para apostar por la comodidad. La camiseta de Pepe Jeans se convierte así en una pieza perfecta para quienes quieren llevar la pasión por el motor también en sus looks cotidianos.

Por 75 euros, esta propuesta de la colección Red Bull Racing ofrece una forma sencilla de incorporar una de las tendencias que continúa ganando terreno: la inspiración deportiva llevada directamente al armario de diario.