Alba Carrillo tiene la camisa de rayas de Vilagallo que eleva cualquier look de entretiempo

La llegada de septiembre trae consigo el regreso de las prendas de entretiempo. Las altas temperaturas todavía permiten mantener algunos básicos del verano, pero el armario comienza poco a poco a incorporar piezas más estructuradas y sofisticadas.

Entre ellas, las camisas vuelven a ocupar un lugar protagonista y Alba Carrillo (40 años) demuestra que un clásico puede reinventarse con pequeños detalles que marcan la diferencia.

La modelo apuesta por una propuesta de Vilagallo, una firma conocida por sus diseños llenos de personalidad, que consigue transformar una camisa de rayas tradicional en una pieza mucho más especial.

Se trata de la camisa de rayas azulón corbata, confeccionada en algodón y con un precio de 119,90 euros.

El diseño parte de uno de los estampados más atemporales de la moda: las rayas verticales en azul y blanco.

Una combinación que nunca pasa de moda y que, además, cuenta con la ventaja de resultar especialmente sencilla de incorporar a diferentes estilismos. El azul aporta ese punto elegante y luminoso que permite utilizarla tanto con prendas claras como con otras en tonos más oscuros.

Sin embargo, el elemento que realmente diferencia esta camisa es su corbata integrada del mismo tejido.

En lugar de tratarse de un accesorio independiente, forma parte de la propia prenda y aporta un aire sofisticado y ligeramente masculino que contrasta con la estética clásica de la camisa. Es precisamente este detalle el que consigue convertir un básico de armario en una pieza protagonista.

El diseño mantiene además un cuello camisero clásico, mientras que pequeños detalles bordados en contraste añaden un toque de personalidad y ayudan a romper con la uniformidad del estampado.

El resultado es una prenda que combina tradición y tendencia sin necesidad de recurrir a elementos excesivamente llamativos.

Camisa de rayas azulón corbata. Vilagallo

A la hora de combinarla, sus posibilidades son numerosas. Puede llevarse con unos vaqueros para conseguir un estilismo desenfadado perfecto para la vuelta a la rutina, con pantalones de vestir para darle un aire más sofisticado o incluso bajo una americana cuando las temperaturas comiencen a descender.

La propia corbata integrada permite, además, que la camisa funcione como la pieza principal del conjunto.

Con esta elección, Alba Carrillo demuestra que las prendas de oficina también pueden tener un punto diferenciador.

La camisa de rayas se reinventa para convertirse en una propuesta mucho más actual y versátil, perfecta para esos primeros días de septiembre en los que el armario comienza a mirar hacia el otoño.

Por 119,90 euros, la camisa de Vilagallo se presenta como una inversión para quienes buscan un básico con personalidad, capaz de acompañar tanto los estilismos cotidianos como aquellos looks en los que se busca un punto más elegante.