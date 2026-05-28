El 'animal print' reinventa la moda de baño este verano: así son los estampados más salvajes de la temporada

El estampado animal vuelve a conquistar la moda de baño, aunque esta vez lo hace desde una perspectiva completamente distinta. Lejos de la estética excesiva que dominó los años 2000, el animal print del verano 2026 se reinventa bajo códigos mucho más sofisticados, elegantes y contemporáneos.

Leopardo, cebra y serpiente resurgen como los grandes protagonistas del beachwear, pero aplicados sobre siluetas limpias, tejidos técnicos y patrones pensados para estilizar el cuerpo y acompañar el movimiento con naturalidad.

La moda de baño deja así de entenderse únicamente como una categoría funcional para convertirse en una extensión real del armario de verano.

Bikinis y bañadores ya no están reservados exclusivamente para la playa o la piscina, sino que pasan a formar parte de estilismos completos capaces de funcionar también en un almuerzo frente al mar, un paseo al atardecer o incluso un cóctel junto a la costa.

Bikinis 'animal print' de Selmark. Selmark

En este nuevo escenario, la firma gallega Selmark recoge la tendencia en Mare 26, una colección donde el animal print se trabaja desde una mirada refinada y muy femenina.

El leopardo aparece en versiones más cálidas y luminosas; la cebra adopta un lenguaje más gráfico y minimalista; y la serpiente se transforma en una textura elegante y sofisticada capaz de elevar cualquier diseño.

"Queríamos alejarnos del animal print más evidente y trabajar una versión mucho más elegante, más atemporal y fácil de integrar en el armario de verano.

Son estampados con muchísima personalidad, pero también muy favorecedores cuando se aplican sobre patrones bien construidos y tejidos que acompañan el cuerpo", explica Virginia M. Rovelli, directora creativa de la firma.

Precisamente, uno de los grandes pilares de la colección reside en el trabajo técnico del patronaje. Escotes diseñados para equilibrar proporciones, estructuras internas que aportan sujeción y braguitas de distintas alturas buscan adaptarse a diferentes siluetas sin renunciar a la sofisticación.

Bañador 'animal print' de Selmark. Selmark

Todo ello acompañado de tejidos de última generación que favorecen la adaptación al cuerpo y ayudan a realzar la figura con comodidad.

La propuesta de Selmark refleja además una transformación mucho más amplia dentro de la industria de la moda.

En paralelo al auge del lujo silencioso y las líneas depuradas, el diseño técnico gana protagonismo dentro del universo swimwear. Ya no basta con que un bikini sea visualmente atractivo; ahora también debe funcionar, estilizar y ofrecer seguridad a quien lo lleva.

"La mujer busca sentirse segura y cómoda, pero también quiere piezas con identidad, que transmitan estilo incluso fuera de la playa", añade Rovelli.

El resultado es una colección donde sensualidad y sofisticación conviven en equilibrio y donde el animal print deja atrás cualquier connotación excesiva para convertirse en un nuevo neutro del verano: elegante, versátil y capaz de transformar cualquier look bajo el sol.