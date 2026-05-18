El conjunto de Rocío Osorno es el más elegante de la temporada: lino bordado y encaje artesanal

Rocío Osorno (37 años) vuelve a demostrar por qué se ha consolidado como una de las empresarias e influencers más influyentes del panorama nacional.

La sevillana ha apostado por uno de los diseños más sofisticados de su propia firma: el conjunto Olivia, un look de dos piezas en un intenso color rojo que reúne elegancia, feminidad y artesanía en una sola propuesta.

Con un precio de 320 euros, el estilismo se perfila como una de las opciones más deseadas para los eventos de primavera y verano.

El conjunto está formado por un cuerpo de corte recto a la cintura y una falda midi con abertura, dos piezas que funcionan en perfecta armonía y que reflejan el sello característico de la diseñadora.

Rocío Osorno con el conjunto Olivia de su propia firma. Rocío Osorno Studio

La parte superior destaca especialmente por sus mangas francesas tipo farol con pliegues, un detalle que aporta volumen y sofisticación al look sin perder ligereza. Además, la espalda incorpora una abertura con cierre abotonado, añadiendo un toque delicado y muy femenino.

La falda, de largo midi, mantiene una silueta elegante y fluida gracias a su caída natural y a la abertura frontal, que aporta movimiento y estiliza visualmente la figura. Este equilibrio entre estructura y comodidad es una de las claves del éxito de los diseños de Rocío Osorno, que siempre buscan favorecer sin renunciar a la funcionalidad.

Uno de los elementos más especiales del conjunto Olivia es su confección. Está realizado en tejido de lino natural bordado, un material ideal para las altas temperaturas por su frescura y ligereza.

El diseño se eleva aún más gracias a los detalles de blondas en encaje de guipur rojo sangre que rematan tanto las mangas como el bajo de la falda.

Este acabado artesanal aporta textura y riqueza visual, convirtiendo el conjunto en una pieza con personalidad propia.

Rocío Osorno con el conjunto Olivia de su propia firma. Rocío Osorno Studio

Además, el look está completamente forrado al tono, garantizando comodidad y un mejor ajuste. La firma también destaca la importancia de elegir correctamente la talla, ya que se trata de un tejido sin elasticidad, pensado para mantener la estructura original del diseño.

Rocío Osorno confirma así su capacidad para crear prendas que combinan tendencia y esencia andaluza, reinterpretando elementos clásicos desde una visión actual y sofisticada.

El rojo intenso del conjunto, unido al trabajo artesanal del encaje, convierte este diseño en una apuesta perfecta para bodas de día, ferias, cenas especiales o eventos estivales.

En definitiva, el conjunto Olivia de Rocío Osorno Studio es mucho más que un look de invitada: es una declaración de estilo donde el diseño, la feminidad y la artesanía española se unen en una propuesta elegante y atemporal.