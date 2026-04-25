Amelia Bono domina el arte del 'casual chic': vaqueros extra anchos y top blanco, el uniforme del verano

Con la llegada del buen tiempo, las redes sociales de Amelia Bono (45 años) se han convertido en la mejor fuente de inspiración para esos días en los que la premisa es clara: ir cómoda pero impecable.

Su última propuesta es un manual sobre cómo dominar la tendencia más desafiante de la temporada: los vaqueros extra anchos.

Su último look, capturado en las redes en un entorno relajado y soleado, se basa en un juego de volúmenes perfecto. Amelia apuesta por la prenda estrella de la temporada: unos vaqueros de corte wide leg -o extra anchos-, en un lavado medio desgastado y de talle bajo, que aportan ese aire desenfadado y bohemio tan buscado esta temporada.

Amelia Bono, en sus redes sociales. @ameliabono

El poder de los extremos: 'Oversize' vs. básico

La clave para que la silueta no se pierda entre tanto tejido radica en la elección de la prenda superior. La influencer ha contrarrestado la amplitud de los pantalones con un top blanco ajustado, de escote cuadrado y tirantes anchos rematados en nudos decorativos.

Este contraste no solo estiliza la figura, sino que convierte a un básico de armario en el compañero ideal para elevar la apuesta por el volumen. El top, además, deja entrever el abdomen, sumándose sutilmente a la estética Y2K (años 2000) que sigue imperando en el street style.

Amelia Bono, en sus redes sociales. @ameliabono

Accesorios: La firma de personalidad

Como es habitual en las propuestas de Amelia Bono, los detalles marcan la diferencia. Amelia completa el conjunto con accesorios que equilibran la sobriedad del blanco y el denim.

Es el caso de sus gafas de sol. Un clásico modelo tipo Wayfarer en negro que aporta sofisticación y protege de la intensa luz estival.

Mención aparte merecen sus piezas de joyería y bisutería. La influencer, que domina el arte del layering (superposición), lleva en su muñeca izquierda múltiples pulseras y brazaletes dorados de estilo étnico, mientras que en la derecha luce un reloj inteligente de correa negra junto a una pulsera con la bandera de España, un detalle recurrente en sus outfits.

Como detalle capilar, su scrunchie (coletero de tela) de seda blanco con lunares negros con el que recoge su melena en una coleta desenfadada. Añade así un toque femenino y refrescante que despeja el cuello.

En lo que respecta al bolso, es otro acierto. Entre sus manos se vislumbra el icónico estampado Damier de Louis Vuitton, demostrando que un bolso de lujo es el broche de oro perfecto para cualquier outfit casual.

No cabe duda de que Amelia Bono, incluso en las versiones más casuales de su fondo de armario, sabe sacar todo el partido del mundo incluso a las fórmulas más simples y accesibles.