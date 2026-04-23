Las alpargatas de Lourdes Montes son la envidia de la Feria de Sevilla y las expertas las quieren para el verano

Lourdes Montes (42 años) vuelve a demostrar su elegancia natural con una elección que nunca falla cuando llega el buen tiempo: unas alpargatas de cuña de Alhamas en un delicado tono lila.

Se trata del modelo Jara, un diseño que combina tradición y estilo contemporáneo, y que se posiciona como una de las opciones más versátiles para la temporada.

Con un precio de 85,90 euros y disponible en hasta 18 colores diferentes, estas alpargatas se convierten en un básico imprescindible del armario primaveral y estival.

El modelo destaca por su cuña alta de 10 centímetros, compuesta por 7 centímetros de altura más 3 de plataforma, una combinación que estiliza la figura sin comprometer la comodidad. Este tipo de estructura permite ganar altura de forma más estable que un tacón fino, lo que las convierte en una opción ideal tanto para el día a día como para eventos más especiales.

Lourdes Montes en la Feria de Sevilla. Instagram

Uno de los aspectos más valorados de este diseño es su ligereza, gracias a la cuña interior elaborada en corcho, un material natural que reduce el peso del calzado y favorece una pisada más cómoda.

A ello se suma la plantilla acolchada, pensada para proporcionar confort durante largas jornadas, algo fundamental en este tipo de calzado. Además, estas alpargatas están cosidas a mano en España, un detalle que pone en valor la artesanía y la tradición del calzado nacional.

Este proceso manual no solo garantiza una mayor calidad en los acabados, sino que también aporta un carácter único a cada par, reforzando su autenticidad. El acabado en piel de ante añade un toque sofisticado al diseño, elevando el concepto clásico de alpargata y adaptándolo a estilismos más cuidados.

El color lila, suave y favorecedor, introduce un matiz de tendencia que aporta frescura y originalidad sin resultar excesivo, convirtiéndolas en una alternativa perfecta a los tonos neutros habituales.

Jara Cuña 10 cm Ante Lila. Alhamas

Lourdes Montes demuestra con esta elección que las alpargatas siguen siendo una apuesta segura temporada tras temporada. Su versatilidad permite combinarlas tanto con vestidos vaporosos como con pantalones o conjuntos más formales, adaptándose a diferentes ocasiones con facilidad.

En definitiva, las alpargatas Jara de Alhamas que luce Lourdes Montes reúnen todos los elementos para convertirse en un imprescindible: comodidad, diseño, artesanía y tendencia. Un calzado pensado para disfrutar del buen tiempo sin renunciar al estilo, y que confirma que los clásicos bien reinterpretados nunca pasan de moda.