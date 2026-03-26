Ana Boyer eleva el ‘pijama chic’ al nivel premamá: así es el dos piezas de El Ganso que estiliza su figura en su tercer embarazo

Ana Boyer (36 años) ha demostrado en sus redes sociales por qué es la elegida para relanzar la línea femenina de El Ganso.

La hija de Isabel Preysler (76), embarazada de su tercer hijo con Fernando Verdasco (42), ha posado con un total look de la firma española que reúne dos de las claves de su estilo: elegancia discreta y comodidad absoluta.

Se trata de un conjunto de dos piezas en estampado paisley firmado por El Ganso & Ana Boyer, colección de la que la socialité es imagen y embajadora oficial.

Ana Boyer, en sus redes sociales. @anaboyer

El outfit está formado por la chaqueta Petra Estampado Paisley, de 129,90 euros, y el pantalón Petra Estampado Paisley, también con un precio de 119,90 euros.

Confeccionado en un tejido de tacto suave —98% algodón y 2% spandex—, el conjunto apuesta por un patrón relajado de inspiración pijamera: chaqueta de corte recto, cuello camisero clásico, cinturón a juego que marca la silueta y pantalones rectos que estilizan sin ceñir.

Es, en la práctica, una fórmula ideal para un embarazo avanzado: acompaña el volumen de la tripa sin perder estructura y permite que el look funcione igual en un evento de día que en una cena informal.

En cuanto al cuidado de la prenda, El Ganso recomienda no lavar la pieza en casa, no usar lejía ni secadora, planchar a baja temperatura (110º) y recurrir a la limpieza en seco con percloroetileno.

Son indicaciones propias de una prenda pensada para durar y mantener el dibujo paisley y el acabado del tejido como el primer día. Algo clave en un dos piezas que, como propone la firma, puede llevarse coordinado o separado, combinando la chaqueta con vaqueros o el pantalón con camisas lisas.

Chaqueta y pantalón Petra Estampado Paisley, de El Ganso. El Ganso.

Este look encaja además con el giro sostenible que la marca está reforzando en las últimas temporadas. El Ganso asegura que confecciona más de un 80% de su colección con materiales de origen sostenible y que trabaja para alcanzar muy pronto el 100%.

Esa apuesta se integra en la narrativa de su colaboración con Ana Boyer: una mujer urbana, femenina y segura de sí misma, que apuesta por prendas versátiles pero con conciencia ecológica y producidas bajo criterios éticos.

Como embajadora de la firma, Ana Boyer se ha convertido en la mejor prescriptora de la colección primavera-verano 2026 de El Ganso.

La marca define esta cápsula como una propuesta "que refleja estilo, carácter y autenticidad, pensada para acompañarte en tus momentos favoritos", con tejidos ligeros, siluetas cómodas y una paleta de colores suaves que funcionan tanto en ciudad como en escapadas de Semana Santa.

En las fotos compartidas por la propia Ana y por la firma se aprecia cómo el dos piezas Petra se adapta a su estado de gestación sin perder un ápice de sofisticación, convirtiéndose en un ejemplo claro de ese tipo de prenda que resuelve el look completo con un solo gesto: abrochar la chaqueta, anudar el cinturón y salir de casa impecable.