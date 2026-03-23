Pilar Rubio rompe las reglas: combina un bañador 'animal print' con una falda de cuero

Hay prendas que van más allá de su función y se convierten en una forma de expresión. Pilar Rubio (48 años) lo demuestra una vez más.

La comunicadora, que el pasado 17 de marzo celebró su 48 cumpleaños, atraviesa un momento personal y profesional especialmente sólido, algo que ha vuelto a evidenciar con el estilismo elegido para su última aparición en el programa El Desafío, de Antena 3.

Imagen de la firma gallega Selmark desde 2020, la colaboradora encarna a la perfección los valores de la marca: carácter, feminidad y una elegancia natural.

En esta ocasión, ha querido compartir con sus cerca de 11 millones de seguidores en Instagram el look que ha lucido en el espacio presentado por Roberto Leal (46). La elección no ha pasado desapercibida: se trata del bañador Oberon, una de las piezas más destacadas de su próxima colección cápsula junto a la firma.

Pilar Rubio, con bañador de Selmark. Selmark.

El diseño destaca por su escote pronunciado y un llamativo estampado de cebra en blanco y negro, que aporta un aire audaz y sofisticado.

La prenda se ajusta al cuerpo gracias a una fina cinta bajo el pecho y se completa con un broche metálico dorado que añade un toque de brillo.

No es una pieza pensada únicamente para la playa, sino un diseño versátil que trasciende ese uso. Siguiendo su estilo habitual, Pilar Rubio ha reinterpretado el bañador y lo ha trasladado al terreno urbano.

Lo ha llevado como si fuera un top, o un body, combinado con una falda tubo de cuero negro, logrando un conjunto de gran impacto visual, donde se mezclan sensualidad y sofisticación.

El resultado es un estilismo potente y equilibrado, que ha completado con un maquillaje natural que refuerza su imagen de seguridad y sencillez.

Bañador modelo Oberon de la firma Selmark. Selmark.

El modelo Oberon forma parte de la nueva cápsula diseñada por la propia Rubio para Selmark, cuyo lanzamiento está previsto en las próximas semanas.

No obstante, la prenda ya se encuentra disponible tanto en la web de la marca como en puntos de venta seleccionados y en El Corte Inglés, con un precio de 99,95 euros.

Está confeccionado siguiendo el saber hacer que caracteriza a la firma desde hace cinco décadas, con especial atención al patronaje y bajo la filosofía de "hecho por mujeres para mujeres". Se comercializa en tallas que van de la 85 a la 100.

Este estilismo fue el que lució el pasado viernes, 20 de marzo, en el programa, que en su actual edición cuenta con participantes como Willy Bárcenas (36), María José Campanario (46), Patricia Conde (46), Jessica Goicoechea (28), Daniel Illescas (32), Eduardo Navarrete (32), Eva Soriano (34) y José Yélamo (41).

Pilar Rubio forma parte del jurado junto a Santiago Segura y Juan del Val, consolidando su presencia en uno de los formatos más populares de la televisión actual.