Silvia Abascal apuesta por un sofisticado conjunto perfecto para soñar con los colores del verano: un dos piezas naranja

La presencia de Silvia Abascal (46 años) en el Festival de Málaga no pasó desapercibida. La actriz acudió al tradicional posado diurno para presentar la segunda temporada de la serie Entre Tierras con un estilismo elegante y sofisticado que captó todas las miradas.

Para la ocasión, Abascal apostó por un conjunto de la firma Hervé Léger, concretamente el top Jemma, una pieza que destaca por su diseño estructurado y su estética refinada. La prenda tiene un precio de 158 euros y forma parte de un conjunto completo dentro de la colección de la firma.

El top, que aparece en el look 16 del Lookbook Pre-Otoño 2025, está confeccionado en crepé elástico, un tejido que permite crear un ajuste preciso y favorecedor que realza la silueta sin perder comodidad.

Su diseño incorpora un cinturón con anilla en D, un detalle que aporta estructura a la prenda y define la cintura, mientras que una abertura frontal añade dinamismo y un toque contemporáneo al look.

La pieza se completa con una cremallera invisible en el centro de la espalda, lo que permite mantener una estética limpia y elegante.

La actriz decidió combinar el top con el pantalón a juego, el modelo Priscilla, creando así un conjunto coordinado que refuerza el carácter sofisticado del estilismo.

Este tipo de conjuntos, cada vez más presentes en las alfombras rojas y presentaciones de día, ofrecen una alternativa elegante al clásico vestido, aportando modernidad y versatilidad.

Para completar el look, Silvia Abascal recurrió a complementos de alto nivel. La intérprete lució joyas de Tiffany & Co., que aportaron brillo y delicadeza al estilismo, y unos sofisticados zapatos de Le Silla, firma italiana conocida por sus diseños elegantes y femeninos. Estos accesorios elevaron el conjunto y añadieron el toque final de glamour.

Detrás del impecable resultado está el trabajo del estilista Víctor Blanco, responsable de construir un look equilibrado que combina elegancia, modernidad y coherencia estética.

Top Jemma de Hervé Léger.

Su propuesta demuestra cómo una prenda estructurada puede convertirse en la protagonista absoluta de un estilismo cuando se combina con los accesorios adecuados.

Con esta elección, Silvia Abascal confirma su capacidad para apostar por looks sofisticados que funcionan a la perfección en contextos como el Festival de Málaga.

El top Jemma de Hervé Léger se presenta así como una pieza versátil y elegante, capaz de brillar tanto en un evento de día como en una cita más formal, consolidándose como uno de los estilismos más comentados de la jornada.