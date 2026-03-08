Ficha este 'trench' corto de Mango y resuelve desde ya tus 'looks' de entretiempo: palabra de Anna Padilla

La primavera está a la vuelta de la esquina y los looks de entretiempo comienzan a tener mayor protagonismo en el street style.

Anna Ferrer Padilla (29 años) ya se ha sumado a uno de ellos con un total look de Mango, firma de la que es embajadora. Un outfit que juega con la paleta de colores de los rosas y granate en el que la chaqueta ejerce de protagonista.

La pieza en cuestión es el Trench corto cruzado con capucha, disponible desde la S hasta la L por un precio de 79,99 euros. Desde la firma aclaran que la prenda tiene "tallaje grande", por lo que sugieren elegir un tamaño menos al habitual.

Está confeccionado en tejido de algodón y se presenta en un diseño corto que rompe con la imagen tradicional de gabardina larga.

El cuello pico con solapa y las solapas con muesca refuerzan ese aire de prenda atemporal, mientras que la capucha introduce un punto práctico de inspiración streetwear.

Del diseño también destaca el puño con tira abotonada, detalle que aporta estructura y permite adaptar el ancho según el tipo de jersey o sudadera que se lleve debajo.

La pieza incluye dos bolsillos laterales y se completa con un cierre cruzado que estiliza la zona del pecho y refuerza la sensación de abrigo ligero de entretiempo. La capucha, integrada en el diseño, también añade valor para los días de lluvia.

Es una apuesta segura para el armario de entretiempo. Su diseño permite combinarlo con vaqueros, pantalones tipo sastre, vestidos midi o faldas plisadas, adaptándose tanto a códigos más informales como a contextos algo más chic.

En el caso de Anna Padilla, ha sido el toque final de un estilismo de street style y con un punto romántico.

Debajo del trench, la influencer ha llevado un top marrón, ajustado, de manga corta, bajo en pico y botonadura frontal. Como prenda inferior se ha decantado por un vaquero básico en color rosa, que le ha dado un punto girly al estilismo.

"A veces lo único que necesitas es un look colorido y unos rayitos de sol", ha asegurado en el post de Instagram donde desvela los detalles de su apuesta de entretiempo.

Respecto al calzado, la hija de Paz Padilla (56) ha elegido unas bailarinas negras. Un tipo de calzado que se ha convertido en un must de los looks de primavera.