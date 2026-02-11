María Pombo apuesta por una chaqueta de piel que eleva cualquier 'look': los detalles

María Pombo (31 años) vuelve a confirmar su estatus como referente de estilo con una prenda que combina carácter, tendencia y elegancia atemporal. La influencer ha salido de compras con amigos y ha demostrado que el estilo y el buen gusto están unidos.

Después de dar a luz por tercera vez, la influencer ha retomado su vida laboral y, entre ello, la asistencia a eventos y la creación de contenido junto a su familia. Aunque parece que esto es algo en lo que nunca ha perdido su esencia, ya que próximamente estrenarán la nueva temporada de Pombo.

Para esta ocasión, la influencer ha elegido la chaqueta Hazel de piel de la firma Ducie, una pieza de inspiración sofisticada que está disponible en Farfetch por 841 euros y que se perfila como una de las inversiones más interesantes de la temporada.

Confeccionada en cuero 100 %, esta chaqueta destaca por su acabado en color marrón, una tonalidad cálida y versátil que encaja a la perfección tanto en looks de diario como en estilismos más elaborados. Su cierre frontal con cremallera refuerza el aire moderno de la prenda, mientras que su estructura aporta un equilibrio ideal entre funcionalidad y diseño, convirtiéndola en una opción cómoda y estilosa para el día a día.

María Pombo con una chaqueta de Ducie. Instagram

Uno de los detalles más llamativos de la chaqueta Hazel es su dobladillo peplum, un elemento que aporta volumen en la parte inferior y realza la silueta femenina.

Este corte, poco habitual en las chaquetas de piel, introduce un toque distintivo que eleva el diseño y lo aleja de los modelos más clásicos. Las mangas largas completan una estructura pensada para aportar abrigo sin renunciar a la ligereza visual.

La elección de María Pombo no es casual. La influencer ha demostrado en numerosas ocasiones su predilección por piezas de calidad que trascienden las modas pasajeras, y esta chaqueta de Ducie es un claro ejemplo.

Su diseño permite combinarla con vaqueros y botas para un look casual, o con vestidos y pantalones más estructurados para ocasiones que requieren un punto extra de sofisticación.

chaqueta Hazel de piel de Ducie. Farfetch

Además, el cuidado en los materiales y la confección hacen de esta chaqueta una prenda duradera, pensada para mantenerse intacta temporada tras temporada. El lavado en seco garantiza la conservación de la piel y de su estructura original, reforzando su carácter premium.

En definitiva, la chaqueta Hazel de Ducie se consolida como una pieza clave en el armario de María Pombo: elegante, versátil y con personalidad propia. Una prenda de piel que demuestra que la inversión en calidad y diseño sigue siendo una de las claves del estilo contemporáneo.