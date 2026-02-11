María Fernández-Rubíes deslumbra con un vestido blanco de Redondo Brand

El último look de María Fernández-Rubíes (34 años) en el evento de Narciso Rodríguez confirma algo que sus seguidoras saben bien: su estilo se mueve como pez en el agua entre la elegancia clásica y las tendencias del momento.

Para esta ocasión, la creadora de contenido ha apostado por uno de los diseños más especiales de Redondo Brand, el vestido Lupe. Este modelo se encuentra actualmente rebajado: antes valía 629 euros y ahora puede ser tuyo por 379 euros.

Según la descripción oficial de la firma, "El modelo Lupe es un vestido de corte mini con costadillos y escote cuadrado. Está confeccionado en tweed de lentejuelas color blanco".

"El detalle más característico de este diseño es la gran lazada de tafetán en el costado de la espalda. La prenda se abrocha con una cremallera invisible en la espalda y tiene como refuerzo un corchete en la parte superior. El bajo del vestido se puede ajustar con facilidad".

El escote geométrico enmarca hombros y clavícula, dos de los puntos que María suele potenciar en sus estilismos de noche, y los costadillos del patrón ayudan a dibujar la figura sin recurrir a volúmenes exagerados ni a aperturas extremas.

En su caso, el largo mini funciona como contrapunto juvenil a un tejido tan sofisticado como el tweed de lentejuelas.

El tweed de lentejuelas blanco es quizá el elemento que mejor conecta el universo de María con el ADN de Redondo Brand: una base tradicional reinterpretada con brillo y modernidad.

El blanco transmite limpieza, luminosidad y cierta idea de lujo silencioso, algo muy acorde con la imagen que la influencer proyecta en campañas de perfumería y belleza, donde se busca un glamour pulido, sin estridencias.

Las lentejuelas, integradas en el propio tejido, le dan ese efecto joya que hace que el vestido funcione solo, sin necesidad de grandes adornos, algo que María suele aprovechar optando por accesorios contenidos que no le roben protagonismo a la prenda principal.

El vestido, por detrás.

La gran lazada de tafetán en la espalda es el gesto teatral que convierte el look en algo memorable y profundamente fotogénico.

Redondo Brand es la firma fundada en 2019 por el diseñador cacereño Jorge Redondo, que dio el salto a la moda después de años como periodista especializado y de una primera aventura empresarial con la marca de accesorios Tita Madrid.

Nacida casi en secreto y con un capital reducido, la firma se planteó desde el inicio como una manera de ofrecer 'vestidazos' de invitada y fiesta con un diseño muy cuidado, pero a precios más contenidos que los de la moda nupcial y de evento tradicional.

En pocos años, Redondo Brand ha experimentado un crecimiento muy rápido, se ha consolidado en Madrid con su propio atelier y se ha convertido en una de las marcas favoritas de celebrities e influencers españolas para alfombras rojas y grandes eventos.

Hasta el punto de ganar el premio L'Oréal a la mejor colección en su debut en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

A partir de su éxito en vestidos de fiesta y novia, la firma ha ido ampliando su universo hacia propuestas más versátiles, pero siempre manteniendo un ADN muy reconocible.