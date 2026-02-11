El 'look' de invierno que ha enamorado a Rosanna Zanetti: falda fluida, jersey de cuello alto y chaqueta de piel 'oversize'

Rosanna Zanetti (37 años) mezcla volumen, tejidos y accesorios de lujo en un estilismo en negro y gris que se ha convertido en uno de sus favoritos. Al menos de esta temporada.

"Me encantó este look del otro día", confesó la venezolana en sus stories de Instagram. Poco después, en su feed y junto a otras propuestas de moda, mostró los detalles del outfit. Zanetti no descubrió las firmas, pero se trata de un estilismo que puede crearse con piezas básicas del armario de invierno.

La base del estilismo es una falda midi en color gris y de punto fluido, que se ha convertido en una pieza comodín de la temporada. No solo porque permite superposiciones y se adapta a estilismo de día y de noche. También porque combina con un sinfín de calzados: botines - como ha hecho la mujer de David Bisbal (46)-, zapatillas o botas altas sin perder su aire sofisticado.

Sobre ella, Rosanna Zanetti ha sumado un jersey negro de cuello alto y ligeramente holgado que refuerza la idea de comodidad. Como abrigo, la venezolana se ha decantado por una chaqueta de piel negra, de corte oversize y con una estética rockera. Una pieza que no pasa de moda, pero que está especialmente en tendencia esta temporada.

De silueta amplia y hombros ligeramente caídos, la chaqueta aporta estructura y fuerza al conjunto. El cuero, asociado a la rebeldía, le da un toque urbano.

Como calzado, la modelo ha elegido unas botas negras de caña media, tacón medio y ligeramente puntiagudo. Al llevarlas bajo la falda midi, se crea una línea continua que estiliza la silueta y refuerza la sensación de verticalidad.

En cuanto a los complementos, destaca su bolso Dior, un diseño de textura acolchada que forma parte del grupo de piezas icónicas que trasciende temporadas. De esta manera, la venezolana ha añadido un toque clásico y pulido al conjunto.

El bolso no compite con las prendas, sino que las acompaña, reafirmando esa idea de lujo silencioso que define el estilismo. La ausencia de joyas llamativas o complementos exagerados refuerza el mensaje: es un look que no necesita adornos para destacar.

Del look cabe destacar su minimalismo cromático, que ha ido ganando terreno en los últimos años, con firmas que apuestan por patrones impecables, paletas reducidas y materiales de calidad, más que por logomanía o excesos decorativos.