María García de Jaime luce el bolso estrella de la temporada: es de Himba Collection y ya causa envidia entre las expertas

Una vez más, María García de Jaime (28 años) ha puesto sobre la mesa los diseños de su firma de moda para convertirse en la protagonista. La influencer ha empezado un día como otro cualquiera, haciéndose un selfie en el ascensor de casa; sin embargo, lo que no esperaba es que lo más comentado de esa fotografía fuese este bolso de su propia firma.

No es la primera vez que la mujer de Tomás Páramo (28) comparte su día a día en redes sociales y, en consecuencia, muchos de sus looks. Por ello, en numerosas ocasiones se hace viral y las expertas en moda fichan los diseños de sus estilismos para llevarlos.

En esta ocasión, un bolso ha sido el culpable de la conversación en redes. Un diseño en color marrón, alargado y de la firma Himba Collection, fundada por la influencer, se ha convertido en el imprescindible perfecto de un look de temporada que todas las mujeres envidiarán.

María García de Jaime con un bolso de Himba Collection. Instagram

Si hay algo que las mujeres adoran en su armario, son los bolsos. Por ello, la influencer ha tenido la magnífica idea de hacer que sus accesorios no sean un simple complemento, sino algo diseñado para la mujer más actual y amante de la moda. "Este bolso fue creado con mucho amor para durar toda la vida", ha escrito en sus redes sociales, mientras confesaba que estaba disponible en cuatro colores.

Se trata de un bolso tipo camera bag de piel, con un diseño limpio y funcional que combina líneas suaves con una silueta estructurada, ofreciendo así un equilibrio entre la elegancia y la , lo que lo convierte en un accesorio único e imprescindible para cualquier mujer que sabe y entiende de moda.

Bolso Circus. Himba Collection.

Además, esta pieza se convierte en un diseño práctico y elegante, ideal para el día a día, y cuenta con un amplio compartimento principal y detalles cuidadosamente acabados para lucir de la mejor forma allá donde vayas. Cabe destacar que es un diseño confeccionado en España con la máxima atención a los detalles, algo que la influencer siempre ha reivindicado de Himba Collection.

Está disponible en varios colores: rojo, nude, azul y marrón. La variedad hará que puedas elegir un diseño para cada día de la semana. Estos bolsos tienen un precio de 319,95 euros, un coste que no es asequible para todos los bolsillos, pero María ha querido crear estas piezas para que perduren en el armario de cualquier mujer y se conviertan en un accesorio único.