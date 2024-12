Tamara Falcó, una invitada 10 en la boda de Alonso Aznar y Renata Collado en México: este es su impecable look

Tamara Falcó (43 años) ha sido una de las invitadas a la boda del hijo menor de José María Aznar (71) y Ana Botella (71), Alonso Aznar (36), con Renata Collado, celebrada este fin de semana en México. Junto a Íñigo Onieva (35), la influencer ha volado hasta Mérida para acompañar a los novios en uno de los días más importantes de su vida.

Siendo una de las mujeres más elegantes de nuestro país, Tamara no ha defraudado con el look elegido para la ocasión. La hija de Isabel Preysler (73) ha lucido un estilismo de su propia firma TFP by Pedro del Hierro compuesto por dos piezas.

Se trata de un conjunto compuesto por blusa blanca con calados en la zona del pecho y los hombros con escote en pico y manga tres cuartos. Falcó la ha combinado con una falda larga tableada en color rojo satinado, y fajín en naranja para realzar su silueta y marcar cintura.

Tamara Falcó con Íñigo Onieva en Mérida, México. Instagram

En su mano, como se puede ver en una de las imágenes que ha publicado en sus redes sociales, lleva una cartera en terciopelo en beige y negro. Es el modelo Hand Pochette de la firma italiana DoubleJ.

Según la descripción de la página web es una "cartera oversize con cremallera, confeccionada con un precioso terciopelo arrugado que pondrá el broche final a tu look de fiesta esta temporada. Es una preciosidad multiusos en la que llevar fácilmente el móvil, una tableta pequeña y un tarjetero. También perfecta para organizar pequeños artículos en un bolso más grande, pero también queda de maravilla como bolso de mano". Su precio es de 180 euros.

Joyas

Para elevar aún más si cabe su look, Falcó ha lucido espectaculares joyas. Destacan, sobre todo, sus pendientes firmados por Leandra Studio, firma de la que es imagen la modelo Laura Ponte (51).

Las piezas que ha decidido llevar Tamara son una de las más bonitas del catálogo de la casa de joyas. Son los pendientes ágata blanca, pertenecientes a la colección Gems, realizados en oro amarillo de 18 kilates con diamantes talla brillante y ágata blanca. Están hechos a mano en Barcelona y su precio es de 7.020 euros.

También están disponibles en otros siete colores diferentes, desde el verde, turquesa o azul oscuro, pasando por el rosa o el gris. Todos ellos igual de increíbles.

Pendientes de Leandra Studio.

Paea rematar su estilismo, brazaletes en dorado de Aurelie Bidermann, y su media melena suelta con una ligera onda en las puntas para restar un poco de sobriedad.