María Pombo revela cuáles son los vaqueros de Massimo Dutti que mejor sientan: son de tiro alto, 'wide leg' y holgados

El total denim se ha convertido en un must del entretiempo. No pasa de moda y cada año se convierte en un look comodín en los meses de otoño. Así lo ha vuelto a confirmar María Pombo (30 años) este pasado fin de semana, apostando por un outfit de 10 que ha dejado al descubierto en sus redes sociales.

Ha sido el look elegido para una comida de domingo en casa de sus amigos Tomás Páramo (28) y María García de Jaime (28), a la que también han acudido sus hijos, además de su hermana Marta Pombo (32) y otros creadores de contenido con los que tiene estrecha relación.

La empresaria se ha decantado por una camisa vaquera y pantalón en el mismo tejido al que le ha dado total protagonismo. Al menos en sus stories de Instagram, donde ha asegurado que "quedan increíbles". María Pombo, además, ha dejado el enlace del modelo para aquellas que estén interesadas y de alguna manera quieran 'imitar' su look.

Se tratan de unos jeans de tiro alto y wide leg, firmado por Massimo Dutti. Un modelo, según explica la firma de Inditex en su página web, de corte amplio y holgado desde la cadera hasta el tobillo, garantizando la comodidad y la elegancia de sus clientas. Incluye cinco bolsillos y trabillas para llevar cinturón, tal y como ha hecho María Pombo. El vaquero, confeccionado en tejido 100% algodón, cierra mediante cremallera frontal oculta por tapeta.

Massimo Dutti lo ha diseñado en tres tonos: azul medio -el elegido por María Pombo-, negro y azul claro. En cualquiera de ellos se vende por 59,95 euros, desde las tallas 34 hasta la 44. Sin embargo, algunas ya han comenzado a agotarse en la web. Un detalle que confirma el éxito de la prenda. La influencer, tal y como ha reseñado en sus redes sociales, a modo referencia para quienes tengan un cuerpo similar, lleva la 36.

El estilo 'total denim' de María Pombo. Instagram

Por tratarse de un pantalón wide leg, lo ideal es llevarlo con zapatos altos, como ha hecho María Pombo. La joven empresaria, en concreto, se ha decantado por unas botas de tacón -uno de sus calzados imprescindibles, como ella misma ha reiterado en varias ocasiones- en color negro y a tono con el fino cinturón que completaba el jeans. De esta manera, ha roto con la línea cromática de la tela vaquera.

En cuanto a accesorios, María Pombo ha optado por piezas finas y delicadas, mientras que en su melena se ha decantado por un estilismo cien por cien natural. La influencer madrileña ha llevado el pelo suelto y liso. En el beauty look tampoco ha arriesgado y se ha mantenido en su línea sencilla y habitual.