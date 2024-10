Gema López confía en su firma Ne&Nu y comparte la chaqueta que será tendencia: rebajada y en rojo amapola

El otoño podría definirse como la época perfecta para sacar a relucir las chaquetas y cazadoras que durante los meses de calor han cogido polvo en el interior de nuestros armarios.

Ahora que las bajas termperaturas ya empiezan a apoderarse de las ciudades, son muchas las que han sacado sus cazadoras favoritas. Algunas con estampados más llamativos y otras más clásicas, pero que elevan cualquiera de sus looks.

Alguien que tiene claro que el otoño es época de color es Gema López (53 años). Y es que la televisiva no ha dudado en compartir a través de sus redes sociales una de las opciones ideales para estos próximos meses. Y lo mejor de todo, pertenece a la nueva colección de su firma de ropa, Ne&Nu.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema López (@bygemalopez)

Consciente del impacto que tienen sus estilismos en sus miles de seguidoras y apostando por su propia marca, Gema no ha dudado en mostrar la que se ha convertido en su prenda favorita para hacer frente a los días oscuros del otoño.

Se trata de una chaqueta primaveral con botones dorados en la parte delantera, bolsillos frontales y trabilla en los hombros, en un bonito rojo amapola. La prenda se encuentra disponible en la página web de Ne&Nu por 26 euros, puesto que está rebajada a más de la mitad de su precio original. Además, puedes elegir entre varios colores más y la variedad de tallas es más que amplia, yendo desde la XS a la XL.

En esta ocasión, la colaboradora de Espejo Público ha completado el look con una blusa de tirantes en color blanco, unos tejanos ajustados y unos tacones que permiten elevar su silueta y convertirlo en un estilismo ideal para otoño.

No es la primera vez que Gema López apuesta por uno de sus diseños para acudir a los programas de televisión. Algo que saben a la perfección los seguidores de su cuenta de Instagram. "Qué guapa estas, Gema", "que bonito el vestido, me gusta. Te lo vi en el programa" o "guapísima con ese look", son solo algunos de los comentarios que ha recibido la periodista.