El conjunto neón de marca portuguesa con el que Paula Echevarría ha lucido un espectacular bronceado

Paula Echevarría (46 años) ya ha vuelto de sus cortas vacaciones en Mallorca. Si hace unos días, la actriz nos deleitaba con un ideal bikini blanco de Primark que estaba arrasando en todas las tiendas, ahora ha regresado a la capital para seguir con sus compromisos profesionales antes de la próxima escapada.

La modelo no ha podido apenas pasar días alejada de Madrid porque ha estado inmersa en el rodaje de la nueva temporada de Got Talent, que cuenta con la incorporación de Tamara Falcó (42) y para la que Paula solo ha tenido buenas palabras. Pero eso no ha supuesto ningún impedimento para que la actriz siga haciendo alarde de su espectacular estilo y deleite a sus más de 3 millones de seguidores con sus mejores modelitos.

En uno de sus mejores momentos personales y profesionales, la influencer se ha dejado ver en los últimos días en el concierto del artista mexicano Luis Miguel (54) y recientemente en un evento al que ha acudido con un llamativo conjunto que ha despertado la atención de todos los allí presentes, además de a sus fieles followers.

Paula Echevarría no ha querido perderse el evento de la nueva hamburguesa del chef Dabiz Muñoz (44) en colaboración con Burger King y ha deleitado con un espectacular conjunto neón que ha dejado a la luz su trabajado abdomen y un bronceado que bien podría ser de finales de agosto.

Como se podría intuir, el look no ha pasado indiferente en nadie y promete ser una opción ideal para aquellas de noches de verano que una quiere verse arreglada, pero sin dejar a un lado la comodidad.

El conjunto consta, por un lado, de un top asimétrico que presenta la parte de atrás ligeramente más larga. Además, los sutiles volantes en los tirantes lo hacen una pieza de lo más especial. La otra parte del conjunto son unos shorts fluidos cuyo tejido promete ser de lo más gustoso para las altas temperaturas que están por llegar.

Un 'dos piezas' que viene de la mano de la firma portuguesa Caio Collection y, aunque de momento no se encuentra disponible en la web, existen alternativas muy similares en tiendas de Inditex. Aun así, como era de esperar, la respuesta por parte del público ha sido más que gratificante. Ya no solo del público, sino también de otros rostros como la presentadora Anne Igartiburu (55), la modelo Alba Carrillo (37) o la actriz Marta Hazas (46).