Daniel Illescas diseña su primera cápsula junto a Tropicfeel inspirada en las aguas turquesas de Indonesia

Daniel Illescas con prendas de Out Off Office.

Find Me Underwater es la primera cápsula de OOO™ (Out Of Office), inspirada en los color turquesa del océano con el que sueñan los amantes de los viajes desde la oficina. El influencer de viajes y estilo de vida Daniel Illescas con más de un millón de seguidores, Daniel Illescas, acompaña a la marca hasta Indonesia para descubrir el paraíso con OOO™ y sortea dos viajes para los seguidores más fieles de Tropicfeel.

Tropicfeel lanza su nueva colección Out Of Office con su primera cápsula de edición limitada Find Me Underwater de la mano de Daniel Illescas, uno de los prescriptores más relevantes del momento. OOO™ (Out Of Office) es una oda a los viajeros en la búsqueda constante de la aventura de sus vidas que, además, afrontan cada jornada con ese mismo entusiasmo y que pasa a estar disponible a partir de hoy.

Se trata de la propuesta más versátil de la marca, compuesta por prendas de vestir desde camisetas y sudaderas, calzado y accesorios, hasta mochilas y maletas, diseñados para ser los mejores aliados para el día a día y, al mismo tiempo, para montar la maleta perfecta de cualquier escapada.

Daniel Illescas.

La primera cápsula, Find Me Underwater es el resultado de una colaboración entre Tropicfeel y Daniel Illescas, quien ha pasado una larga temporada recuperándose de una lesión y está deseando recorrer el mundo como nunca. En este sentido, las prendas se inspiran en los colores turquesa del océano, concretamente dónde ha viajado Daniel Illescas junto a la marca: en los del paraíso del Triángulo de Coral en Raja Ampat, Indonesia. Es un tributo a los enamorados del mar que encuentran su paz bajo el agua. Porque el mar está estrechamente relacionado con escapar de la rutina, con descubrir, liberarse y relajarse.

Durante esta experiencia, también han aprovechado para crear diferentes piezas de video para acercar aún más esta vivencia a la comunidad de Tropicfeel. Asimismo, desde la marca se lanzó un sorteo en ambas cuentas de Instagram para ganar dos viajes dónde poder conocer este impresionante paraíso, uno de los lugares con mayor biodiversidad marina del mundo, en el que participaron más de 74.000 personas.

Find me underwater Tee and Hoodie:

La camiseta y la sudadera, ambas confeccionadas con algodón orgánico respetuoso con el medio ambiente, ofrecen una comodidad inigualable capturando la esencia de los aventureros que llevan el mar a todas partes con ellos. Por una parte, encontramos dos camisetas ligeras y transpirables, una de color azul y otra crema. Por otra parte, la sudadera con capucha es un material más cálido para las noches de verano en la playa o la montaña.

Inspired accessories from the deep ocean:

También fabricados con materiales sostenibles, Tropicfeel lanza con esta colección dos accesorios imprescindibles para los más aventureros: un bucket hat, para disfrutar con estilo y protección bajo el sol y los calcetines que garantizan máxima comodidad y apoyo en todos los viajes.

New limited edition turquoise colour inspired by paradise:

Los increíbles colores turquesa del océano han traspasado sus orígenes para impregnarse en los productos más icónicos de la firma de forma muy limitada en sus dos mochilas estrella HIVE y SHELL, además de sus zapatillas ALL-TERRAIN y SUNSET.

Calcetines para aventureros de OOO.

Más estilo que nunca con Tropicfeel:

Al igual que todas las colecciones de la marca, OOO™ llega al corazón de los amantes de los viajes. Esta vez, apelando a la emoción de ese momento en el que la mente ya está a punto de escapar de la oficina. Para ello, Tropicfeel ha diseñado tres prendas base de la colección; dos camisetas (una negra y otra blanca), una hoodie y unos calcetines, todos fabricados con algodón orgánico suave y sostenible. Todos los tejidos son ligeros y transpirables, por lo que se adaptan a las aventuras fuera de la oficina. Esta colección está concebida para ir evolucionando y ampliándose con nuevas cápsulas edición limitada en colaboración con distintos perfiles referentes para la marca.