El regalo más buscado de este año es de una firma española

Estamos seguros de que más de uno todavía no habrá comprado los regalos de Reyes. Tenemos la clave para acertar seguro: sirve para dedicarse tiempo, cuidado y cuesta menos de 60€ si te acercas a su tienda de Goya 45. Hablamos del ultraefectivo séum de la marca Sibari Republic que ha dado la vuelta a España, convirtiéndolo en el regalo más pedido de estas Navidades tanto por mujeres como por hombres.

No es de extrañar que se haya convertido en el más buscado por los españoles. Su efectividad sin igual no tiene rival y además viene avalado con resultados de laboratorios independientes que han llevado a cabo las pruebas que demuestran cómo actúa la formula sobre la piel. Según dichas pruebas, este sérum consigue hacer que la piel del rostro tenga un 58% menos de arrugas en tan solo 28 días. Además de su efectividad lo que más gusta a las clientas es su textura de tipo gel y lo rápido que se absorbe. Además es apto para aquellas personas que tiene la piel sensible ya que no lleva ni perfumes ni alcoholes. Lo cual lo convierten en el regalo perfecto para todos los públicos.

Su efectividad viene en gran parte marcada por su metodología de fabricación. A diferencia de grandes empresas del sector cosmético, esta firma cuida mucho del proceso de la elaboración de sus productos. Por ello, cada fórmula se produce una a una bajo supervisión científica y a temperaturas controladas para garantizar que conservan sus activos intactos y tienen la eficacia que prometen y por la que lo han convertido en uno de los regalos más buscados de España.

Interior de una tienda de Sibari Republic.

Su director científico, el madrileño Raúl Pérez, nos ha contado porque le dan tanta importancia a la fabricación: “A diferencia de otras firmas del mercado, nosotros medimos la concentración de activos al principio y al final del proceso. Esto nos asegura que el producto cumpla la función para lo que hemos creado. Muchas marcas del mercado en vez de cuidar del proceso de elaboración, añaden muchísimos activos para poder decir que el producto cuenta ellos, pero en realidad muchos de ellos se pierden en el proceso de fabricación. Nosotros para garantizar que esos activos siguen ahí y cumplen con su cometido, realizamos todo el proceso en lotes muy pequeños y controlando al milímetro tanto la velocidad de agitación, como las temperaturas que alcanzan los productos. De esta forma, nos aseguramos de que el cliente se ha llevado a casa un producto 100% idéntico al que hemos formulado en el papel”, cuenta Pérez.

En este mundo en el que cada vez todo viene más marcado con la industrialización, la inmediatez y la ayuda de las máquinas, cada vez es más difícil encontrar firmas como Sibari Republic que cuiden tanto del detalle y hacen de los productos cosméticos, pequeñas joyas que rozan lo artesanal para ofrecer a sus clientes productos tan buenos como los que venden en sus tiendas.

Está claro que Sibari Republic es muy diferente a otras marcas del mercado. Todos sus productos están formulados en las condiciones óptimas y garantizan que el cliente tiene entre sus manos una joya para la piel, que no solo hace que este bella por fuera, sino también por dentro. Viendo los resultados que sus productos obtienen en los test de eficacia, es evidente que cumplen a la perfección la intención con la que crearon la cooperativa: cuidar de la salud de las personas a través del cuidado de la piel.

Para poder proseguir el camino con el que empezaron el proyecto, la marca ha querido brindar a todo el mundo la oportunidad de poder adquirir cosmética de lujo a precios asequibles para cuidando del órgano más grande del cuerpo: la piel. Es por ello, que ha querido ofrecer un descuento de hasta un 50% de descuento para que la gente pueda adquirirlos y regalarlos en fechas tan señaladas como reyes. Por ejemplo, su producto estrella y uno de los más buscados en sus tiendas, el Serum Origin, se podrá encontrar a tan solo 57€ cuando su precio habitual es de 115€ hasta el 5 de enero. Sin duda es una oportunidad única de poder hacerte con un producto alta costura para tu piel.

Si todavía no tienes claro que regalar a tus seres queridos, Sibari Republic te lo pone muy fácil. Además, y gracias a que debido a la alta demanda que han tenido a lo largo del 2023, la marca ha abierto once puntos de venta en España. En estas tiendas efímeras, además de este tipo de descuentos tan difíciles de encontrar en firmas de alta cosmética, tenemos la oportunidad de ser asesorados por especialistas en cosmética que nos ayudarán a elegir el mejor tratamiento que se adecue a nuestras necesidades. Sin duda no hay mejor regalo para acertar 100% en Reyes. Podéis encontrar el descuento del 50% activo hasta el día previo a reyes en su tienda de la Goya 45 de Madrid, así como en el resto de sus tiendas de la península que abren de lunes a sábado en horario de 10-14 y de 17-20.

