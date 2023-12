Anabel Pantoja tiene las zapatillas "galácticas" y más cómodas para hacer ejercicio con las que no perderás estilo

Quedan pocos días para que este 2023 termine, y si hay algo que ocurre en todos los hogares durante estas fechas navideñas es que inundan de dulces, turrones, comidas de lujo y platos se encuentran a rebosar.

Anabel Pantoja (37 años), conocedora de esta situación, continúa haciendo deporte para que esos alimentos de más que van directos al paladar no afecten tanto al físico y pueda degustarlos sin ningún tipo de limitación.

Así, este pasado jueves, 21 de diciembre, la sobrina de Isabel Pantoja (67) se ha puesto manos a la obra y, entre descanso y descanso de tanto entreno, ha enseñado ante sus 1,8 millones de seguidores el calzado que usa para andar o entrenar y que es de lo más cómodo y "galáctico".

Se trata de las Nike P600. Con diversos elementos del pasado de las Pegasus, este tipo de calzado "lleva el running de principios de los 2000 a nuevas alturas", explican desde la página oficial de la marca.

Cuentan con una confección de malla transpirable, unas líneas de diseño deportivas y revestimientos transpirables para ofrecer la combinación perfecta de comodidad y un look que no pasa desapercibido, lo que hará que no pierdas una pizca de estilo.

Además, la amortiguación de espuma añade una plataforma inspirada en el atletismo y una amortiguación increíble, siendo así de lo más confortable, algo fundamental para entrenar.

Finalmente, posee una suela exterior de goma para una tracción duradera y una suela interior con amortiguación para mejorar la comodidad en la planta del pie. Los colores son el plateado, el negro y el blanco y cuestan 109,99 euros en la página de Nike.

No obstante, Anabel ha optado por "pillárselas" en JD Sports. "¡Qué galácticas!", escribía en el storie. "No pesan nada y son comodísimas para andar, entrenar o pasear", sentenciaba con la imagen de sus pies.

En JD cuentan con tallas desde la 36 al 42.5 -sólo queda disponible la 40-, y el envío a domicilio en gratuito tanto en la Península como en las Islas Baleares con un pedido superior a 50 euros. Además, si eres un nuevo cliente o estudiante conseguirás un 10% de descuento en tu primera compra. Si haces el pedido antes del 28 de diciembre lo recibirás a tiempo para los Reyes.

