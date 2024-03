Desvelamos dónde trabaja el hijo de Paco Arévalo y la fecha en la que su hermana Nuria ingresa en un centro de día

Dos meses se cumplieron el pasado 3 de marzo de 2024 desde que el cómico Paco Arévalo fuera encontrado sin vida en su domicilio de Valencia, dejando un profundo dolor en quienes siguieron su trayectoria. Pero, sobre todo, en su familia y en sus hijos, Paco y Nuria Rodríguez Pastor. No existe consuelo ante una pérdida tan vasta: sólo el balsámico paso del tiempo.

También merece ser nombrada en este duro duelo una persona clave para Francisco Arévalo, por la que éste se desvivió: Ana, la única nieta del cómico valenciano, a la que estaba muy unida y que, tras el deceso, ha decidido honrar a su abuelo llevando -sólo artísticamente- su célebre apellido.

Hace unas semanas, EL ESPAÑOL pudo conocer el motivo por el que aún no se le ha celebrado una misa a Paco Arévalo o una especie de homenaje. "Ahora mismo estamos la familia con trámites de papeleo, así que es muy pronto. Cuando se termine todo se le hará", confesó Ana Rodríguez a este medio. Se le hará, por supuesto, a su altura, pero antes han de solucionarse otras cuestiones de índole burocrática.

Se deslizó también, semanas atrás, que Paco hijo estaba a punto de comenzar a trabajar y que su hermana Nuria, aquejada de síndrome de Williams, iba a acudir a un centro de día, en Valencia. ¿En qué punto se encuentran ambas situaciones en la actualidad? EL ESPAÑOL ha conseguido darles respuesta en contacto con Paquito -como lo conoce su entorno más próximo-, el hijo de Francisco Arévalo.

Amable y solícito, Paco hijo responde a todas las cuestiones. Confirma Francisco hijo que en la actualidad está trabajando haciendo "extras" de camarero -en un restaurante donde ya había estado antes- porque "no puedo trabajar a jornada completa, estoy cuidando las 24 horas a Nuria. Lleva mucho tiempo eso".

Defiende Paco que su prioridad en estos momentos pasa por cuidar a Nuria, eso es lo principal, por encima del trabajo. Y en ello está empleado a fondo. "La ducho, la lavo y le doy de comer", detalla para explicar cuánta es su implicación. Si algo caracteriza a Paco Rodríguez es su alto concepto de la familia, cualidad que le ha sabido inculcar a la perfección a su hija, Ana.

Conviene recordar en este punto que Nuria está aquejada de síndrome de Williams, un trastorno multisistémico del neurodesarrollo. Tras el deceso de su padre, es Paco hijo quien se ha convertido en el tutor legal de su hermana.

Siguiendo en la línea laboral, admite Paco que se le ofreció un trabajo en una empresa de seguridad, pero que, finalmente, tuvo que declinarlo por el cuidado de Nuria. "No puedo hacer un horario normal porque mi prioridad es Nuria. Tampoco puedo trabajar de noche", ha apostillado. En cuanto al centro de día al que va a acudir la hija del recordado Arévalo, su hermana Paco despeja todas las incógnitas.

Sí, Nuria ingresará en un centro y será el próximo mes de mayo. "En mayo se cerrará el proceso y el papeleo y Nuri podrá ir al centro", subraya Paco. Éste no quiere prestarle ni un segundo de protagonismo a esas voces que cuestionan la decisión de llevar a Nuria a un centro. Nadie quiere más a Nuri -como la llaman en la intimidad- que su propio hermano y sobrina. Un detalle fundamental que se hace constar: es ella quien desea ir.

Tampoco desea Paco nombrar a Malena Gracia (54), la última pareja sentimental de su padre y persona con la que ha protagonizado varios enfrentamientos en televisión tras el fallecimiento del artista.

Defiende quien bien conoce a Paco que Gracia nunca ha formado parte de su vida, en todo caso de la de su padre, y "todo lo que tenía que decirle, ya se lo dijo en televisión. Esa mujer es non grata no sólo para la familia de Paco, también para quienes lo quisieron".

Precisamente, Malena Gracia habló, en una de sus últimas apariciones públicas, de la vida de Nuria y de la gran preocupación de su padre por su bienestar. Amén de sostener que ella tiene la conciencia "muy tranquila", la artista de Loca desveló algo que jamás contó anteriormente, relacionado con Nuria, la hija de Arévalo.

"A Paco le preocupaba mucho dónde iba a quedar Nuria, su hija. Yo un día le dije 'mira, Paco, yo me hago cargo de ella'. Yo no tengo hijos, pues no me importa tener una hija porque para mi Nuria es como mi hija. Lo estuvimos hablando y luego él me dijo que no, que había planteado llevarla a una residencia", aseguró Gracia, para sorpresa de todos los allí presentes.

"Paquito la adora también porque es su hermana, pero eso fue lo que Paco y yo hablamos. Para que veáis hasta qué punto yo quería a Nuri, que es como mi hija, y a Paco Arévalo", matizó la artista. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en estas intenciones de Paco Arévalo de ingresar a su hija en un centro especializado? Este medio se puso en contacto con Ana, la nieta de Paco, quien desmintió estos supuestos planes.

"Nuria se quedará con mi padre. Que aproveche -Malena- para hablar de mi tía estando en las circunstancias que está es increíble", defendió la joven, dolida. Otra persona que conoció a Paco durante décadas, desliza: "Es verdad que a Paco le preocupó mucho el futuro de Nuria y pensó mucho en él, pero antes de la opción de la residencia tenía otras soluciones. Sabía que podía contar con su hijo".

Misa y homenajes

Francisco Arévalo, llegado el momento, será recordado como se merece: como uno de los cómicos más importantes en la historia reciente de España. No sólo se hará misa, también se emprenderán "varias iniciativas públicas". Homenajes, se explica, que no sólo se emprenderán desde la familia: la Asociación del Humorismo Español -ASHUMES- está estudiando de qué forma recordar a Paco Arévalo. Desde la Comunidad Valenciana también se van a barajar opciones para uno de sus vecinos más ilustres.