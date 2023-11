El chaleco metalizado de Amelia Bono es el más 'trendy' y da el toque festivo a los looks de la temporada

Las buenas temperaturas que registró Madrid hace apenas unos días, como colofón del veranillo de San Martín, permitió que las referentes del fashion jugaran con su armario, mezclando piezas propias del entretiempo pero que bien valdrían para otra estación del año. Fue el caso de Amelia Bono (42 años), quien ha convertido su cuenta de Instagram en una especie de escaparate donde las seguidoras de la moda buscan inspiración. Aquel look generó gran expectación, pero no fue hasta este pasado martes, 21 de noviembre cuando la influencer compartió todas las referencias en un post.

El outfit en cuestión está formado por un vaquero ajustado y de corte campana y un chaleco que Amelia llevó a modo top y que es, sin duda, la prenda estrella del look. Se trata de un diseño de Zara, valorado en 22,95 euros y disponible desde la talla S hasta la L, que reúne todas las tendencias del momento.

El chaleco es de corte cropped, un estilo de prendas que viene pisando con fuerza desde hace varias temporadas, manga sisa y tejido en ocho puntos, otro detalle que es un must en el otoño. Cuenta con acabados deshilachados, consiguiendo un estilo original con respecto a otras piezas similares, y ha sido confeccionado en un tejido azul metalizado que le permite tener el toque de brillo que se busca con los looks de invierno.

Siguiendo con la gama de azules, Amelia Bono se decantó por un bolso estilo baguette de la firma Boria&Coria y unos largos pendientes en los que también han puesto el foco las seguidoras de la influencer.

Para protegerse del frío, teniendo en cuenta que la temperatura superaba los 15 grados, Amelia Bono solo recurrió a una chaqueta de piel con llamativos botones en forma de flor, de la extinta firma Uterqüe. El toque final se lo daban sus gafas de sol oscuras, de Multiópticos, y el resto de accesorios que escogió, además de los largos pendientes.

A juzgar por los comentarios que ha recibido, no cabe duda de que el outfit se llevó un 10. Algunas han prestado atención a una pieza en concreto, mientras que otras se han encargo de alabar el estilismo en su totalidad. "Me chifla el look", "Me encanta tu bolso", "Muy top" o preguntas como "¿De dónde son los pendientes?", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación de Amelia Bono.

