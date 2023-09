Amelia Bono tiene el 'tote bag' perfecto para el otoño: es de estilo étnico y está rebajado

Amelia Bono (42 años) aprovecha cada ocasión para mostrar a sus más de 500.000 seguidores sus últimos looks. Aunque ahora, con el cambio de temperatura y la llegada del otoño, a la influencer le está costando elegir el outfit perfecto.

En la última publicación de su Instagram, la hija de José Bono (72) y Ana Rodríguez Mosquera (65), ha reflejado esa inseguridad a la hora de escoger las prendas. "Dudaba en ponerme falda hoy…. Una no sabe si hará frío o mucho calor. En Madrid acerté", añadía Amelia. A este texto le acompañaba dos imágenes de su estilo, compuesto por una minifalda beige, una camisa azul, unas Adidas blancas y unas gafas de sol.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a los usuarios de la plataforma ha sido su tote bag. "¿Sabéis de dónde es el bolso?", "Todo te queda genial", "Súper estilo", le han comentado.

EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene la respuesta. Es de la marca española An And Lee. "Nuestro bolso ETNIC es un nuevo sello de identidad donde hemos conseguido crear un nuevo bordado sin perder nuestra esencia de marca. A diferencia de otros modelos, ETNIC no se podrá personalizar ya que todo su estampado, bordado uno a uno ya lo dice todo por sí solo consiguiendo un bolso con muchísima personalidad que irá perfecto con cualquier look gracias a su colorido. A diferencia del resto de modelos, puedes añadirle bandolera", señalan desde la página web sobre el bolso de Amelia.

Además de su original estilo y de su piel de vacuno, cuenta con un gran descuento: de 250 está rebajado a 212,50 euros, por lo que si te has enamorado de este accesorio como nosotros, aprovecha ahora para añadirlo a la cesta. Cuenta con tres modelos distintos, naranja y morado, azul y morado, y naranja y beige. La influencer tiene el primero.

Sobre la marca

An And Lee nace de la unión de dos hermanas dispuestas a crear su propia marca de bolsos. Ellas son Ana y Alejandra. Ahora, sólo la segunda está al frente de la firma. "Es una marca de accesorios especial por sus diseños y única por su sistema de personalización, pero hay nuevos atributos que definen esta nueva etapa", dice la página web.

Pese a que una de las hermanas ha abandonado el timón de la firma, aseguran que la "esencia" sigue siendo "la misma". Todos sus diseños se diseñan y se fabrican en España y todos sus tejidos están hechos de piel, terciopelo y lona.

