Muere Rafael Puglisi, "el dentista de los famosos", a los 35 años a causa de un trágico accidente en su propia casa

El pésame se ha extendido entre seguidores y clientes cercanos. Brasil ha amanecido conmocionado. Y los mensajes han llegado desde todas las partes del mundo. Rafael Puglisi, conocido como "el dentista de los famosos", ha muerto este lunes a los 35 años. El renombrado odontólogo ha fallecido tras sufrir un accidente en la piscina de su casa, ubicada en Barueri (Sao Paulo).

Lo ha ratificado su familia a través del comunicado. En el escrito han detallado que Puglisi sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico después de que su cabeza impactase con el fondo de la piscina. Los médicos no pudieron salvarlo, han manifestado. La secuencia se ha desarrollado en pocos minutos.

"Estamos de luto. Esta mañana Rafa fue a nadar por la mañana, como de costumbre, estaba en casa preparándose para entrar a su piscina y zambullirse, ¡como lo hace todos los días! ¡Pero hoy, Dios quiso que esta inmersión fuera diferente y Rafa terminó golpeándose la cabeza! Los médicos trataron de resucitarlo, pero desafortunadamente llegó muerto al hospital", han detallado.

El dentista junto al futbolista Neymar y el presentador Hugo Bloss. INSTAGRAM Instagram

"¡Rafa fue un gran hermano, hijo, sobrino, nieto, tío, primo y amigo! Era una persona de sonrisa fácil, que ayudaba a todos los que lo rodeaban, estudiantes, familiares y amigos. ¡Su sueño era superar sus propias marcas y ser reconocido mundialmente por sus logros profesionales! ¡Y lo lograste, Rafa! ¡Cambió la odontología para siempre y cambió la vida de todos los que lo rodeaban! ¡Gracias por todo, gracias por tanto! ¡Pedimos a todos respetar el luto de la familia y la historia de nuestro querido Rafa, mejor conocido como Dr. Rafael Puglisi!", continuaban en el comunicado.

La familia ha querido expresar su luto y ha pedido intimidad: "¡Sigue sonriendo en el cielo, sabemos que nos estás cuidando a todos como siempre lo hiciste en la vida! ¡Ganamos un ángel en nuestras vidas y el cielo ganó otra estrella! ¡Que Nuestra Señora os cubra con el manto sagrado! San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate, sé nuestro refugio contra el mal y las asechanzas del diablo. Ordena a Dios, te lo pedimos al instante, y tú, príncipe de la milicia celestial, en virtud divina, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan por el mundo para perder las almas. ¡Amén!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr|Rafael Puglisi| (@rafapuglisi)

Los seres queridos del odontólogo se han desplazado hasta la capilla ardiente para despedirse del difunto, que será enterrado en el cementerio de Morumbi. Además, el apoyo ha llegado desde todos los rincones del mundo. Rafael Puglisi sumaba 4,4 millones de seguidores en Instagram. Allí publicitaba sus trabajos en la clínica y aparecía con personajes famosos de la farándula o del fútbol.

Se pusieron bajo sus focos Neymar, Jade Picon, Larissa Manoela o Rodrygo Goes entre otros. Este último, delantero del Real Madrid, ha expresado sus condolencias tras la muerte del odontólogo: "No me lo puedo creer. Descansa en paz hermano" ha escrito Rodrygo en sus redes. Sus colegas de profesión también han recordado a este profesional: "Gracias por el legado, maestro", escribía una de ellas. "Imposible. Hoy es un día triste. Fuiste un gran dentista y amigo", apuntaba otro.

Sigue los temas que te interesan