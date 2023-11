Cómo lucir el escote perfecto de Paula Echevarría por menos de 10 euros

Los secretos detrás de un look van más allá del simple hecho de elegir un vestido deslumbrante, y es que a menudo se habla de la importancia de una buena elección de la ropa interior para que el look sea perfecto en su conjunto.

Piezas que se oculten bajo la ropa para así lucir tu mejor versión. Con el paso del tiempo el mundo de la corsetería se ha ido desarrollando hasta encontrar un sinfín de diseños que se ocultan bajo cualquier vestido, top o falda.

Soluciones asequibles y efectivas que pueden ayudarte a lucir radiante sin gastar una fortuna, porque para llevar un escote perfecto hay que encontrar la ropa interior adecuada.

[Paula Echevarría luce las botas 'cowboy' moradas de ante que superan los 1.600 euros]

Paula Echevarría, luciendo su diseño con la espalda al aire.

A la hora de presumir de un escote deslumbrante con un vestido o un top, bien sea en la espalda o en el escote delantero, el tipo de sujetador que se vaya a usar es clave tanto para mantener el pecho esbelto como para disimular el propio sistema de sujeción bajo la ropa y así obtener como resultado un estilismo mucho más elegante.

Y si alguien sabe mucho de estos temas, esas son las celebrities, acostumbradas a llevar escotes imposibles pero que vistos en ellas todo parece mucho más sencillo.

Tanto si el escote es en la espalda, uno de los más elegantes y sensuales, como si es en la parte delantera, ambos pueden presentar un desafío a la hora de elegir la ropa interior adecuada ya que, incluso un sujetador sin tirantes se vería en cualquiera de los casos. Sin embargo, Paula Echevarría (46 años) tiene el truco que todas queremos ya mismo para ponernos cualquier prenda sin ninguna preocupación.

El secreto está en sustituir el clásico sujetador sin tirantes por las copas adhesivas Push Up de In My Size que permiten elevar el pecho, logrando un efecto push up en el busto y un lifting en el escote. Esto es perfecto si tienes un vestido con escote especial, ya que te ayudarán a lucirlo con total confianza. Todo ello gracias a la composición elástica que levanta el pecho con un tejido ligero y cómodo que se puede llevar durante horas.

Además, son resistentes al agua y al sudor, pudiendo llevarlas en cualquier época del año, porque puedes estar segura de que no se despegarán en situaciones de humedad o durante un día caluroso. Son reutilizables y vienen en una caja con un set de 2 unidades adaptadas a la talla del pecho con copas A y B, lo que las hace versátiles para muchas mujeres.

Estas copas adhesivas son ideales para realzar tus atributos y disimular otras áreas si es necesario. Por menos de 10 euros puedes lograr el escote perfecto de Echevarría y brillar en cualquier ocasión porque para conseguirlo no necesitas gastar una fortuna, solo encontrar el sujetador adecuado.

Sigue los temas que te interesan