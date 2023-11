Habla el abogado de Shakira: "Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos y no de Piqué le habría costado menos dinero"

Tan solo 24 horas después del acuerdo de conformidad de Shakira (46 años) con la Fiscalía, el abogado de la cantante, Pau Molins, ha concedido una entrevista a RAC1 en la que ha hablado sobre el pacto de la artista tras admitir ante la Audiencia de Barcelona que defraudó 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014. Durante su charla con el periodista Jordi Basté en la cadena radiofónica catalana, el abogado de la colombiana ha asegurado que si Shakira no hubiera vivido en Cataluña se habría ahorrado tres de los seis delitos de los que estaba acusada, ya que en Madrid no existe el impuesto de patrimonio.

El pasado lunes 20 de noviembre, la cantante aceptó el pago de una multa de más de siete millones de euros a cambio de una rebaja de condena con el que evitaba su ingreso en prisión. Durante la breve comparecencia, que tuvo lugar ante la Audiencia de Barcelona, la colombiana, para quien la Fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel, ratificó el acuerdo que su defensa había alcanzado a última hora.

Sin embargo, horas después, y tras el comunicado emitido por la propia Shakira, ha sido su propio abogado quien ha querido hablar del acuerdo de conformidad al que ha llegado la cantante. La defensa ha hablado de lo ocurrido en los últimos años con la artista y ha asegurado que, en caso de haber vivido en Madrid, su final hubiera sido muy diferente.

Shakira junto a su abogado, Pau Molins. GTRES

En este sentido, Pau Molins ha optado por "tirar de humor" y ha expresado las diferencias entre Madrid y Barcelona a través de un ejemplo relacionado con la relación sentimental de la cantante con el futbolista Gerard Piqué (36 años). "El enamoramiento de Shakira le ha costado 120 millones de euros. si se hubiese enamorado de Sergio Ramos, en lugar de Gerard Piqué, le habría costado mucho menos dinero", ha comentado durante la entrevista en RAC1.

De este modo, y haciendo una comparativa entre las dos ciudades a través de los futbolistas, la defensa de la cantante ha aprovechado la ocasión para criticar el sistema impositivo catalán.

"Tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles... Si eres residente en Cataluña, puedes ir a la cárcel por un delito que es imposible que te lleve en Madrid, teniendo la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio", ha comentado.

A pesar de que la cantante colombiana ha aceptado su culpabilidad en relación a los delitos de fraude fiscal de los que se le acusaba, el abogado de Shakira ha insistido en que es inocente y que en ningún momento tuvo la intención de defraudar a la Agencia Tributaria.

Shakira, junto a su equipo legal, llegando al Palacio de Justicia. GTRES

"Lo muestra todo en redes sociales. ¿Cómo puede hacer ver que no vive en España? Es un tema complicado con los artistas mundiales. ¿Dónde trabajan si están todo el día alrededor?", se ha preguntado durante su intervención en la cadena radiofónica catalana.

En este sentido, Pau Molins ha defendido a la cantante haciendo referencia a que "es un tema muy complicado con los artistas mundiales", que siempre están en movimiento. En el caso de Shakira, la cantante hizo una gira mundial en 2011 y "visitó 74 países".

El abogado de Shakira ha aprovechado su intervención en RAC1 para defender en todo momento a la cantante y a todos los artistas del sector de la música, sobre los que ha asegurado que "es complejo determinar donde tienen que pagar sus impuestos".

Sobre la celebración del juicio, Pau Molins ha confirmado que él quería que se celebrara, pero que fue la propia Shakira quien decidió que era mejor evitarlo. "Creo que podríamos haber ganado, pero deontológicamente tenemos que respetar su voluntad", ha confesado.

La cantante Shakira a la salida del juicio en el que admitió haber defraudado a Hacienda.

Para terminar, el abogado ha hablado sobre el motivo que llevó a Shakira a aceptar un pacto para evitar la celebración del juicio. En este sentido, la defensa de la artista colombiana ha explicado que los motivos son los mismos que los expuestos por la cantante en el comunicado que publicó este mismo lunes. "Priorizaba el bienestar de sus hijos y quería pasar página de España", ha dicho.

El comunicado de la cantante

"Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", explicó a través de un comunicado.

Tal y como ha explicado su propio abogado en la entrevista, la colombiana aseguró en el escrito que uno de sus principales objetivos era "hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena". "Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir", continuó. Eso sí, no sin antes insistir en que "esta decisión de pactar se basa en razones personales, emocionales y sentimentales que nada tienen que ver con lo jurídico

