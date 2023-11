Isabel Jiménez tiene el chaleco más práctico para protegerte del frío de otoño

Isabel Jiménez (41 años) puede presumir de ser una persona que ha mantenido a raya su vertiente más privada y familiar y sentimental. Sólo se conoce de ella lo que la propia presentadora de Informativos Telecinco desea, y se ha ganado el resto y la consideración de la profesión al unísono.

Hay otra parcela, más allá de la estrictamente profesional, donde Isabel goza de gran reconocimiento: su vertiente como influencer de moda. Jiménez tiene el escaso don que combina a la perfección el estilo con el poder suscriptor. Ella es elegancia pura y sus redes sociales dan buena cuenta de ello.

Hace unos días, durante un pequeño "break" en su trabajo, la íntima amiga de Sara Carbonero (39) lo ha vuelto a hacer: ha posado en su Instagram con una pieza que ha concitado al segundo la atención de todos sus seguidores. Un chaleco elegante y vistoso que atesora, además, la cualidad de lo práctico para protegerte del frío de otoño que comienza a ser intenso.

[El vestido de volantes y tejido sostenible de Isabel Jiménez con el que reta al mal tiempo]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5)

"Parar para respirar", postea Isabel Jiménez junto a varias imágenes de su paseo por Madrid en familia. Isabel se decanta para la ocasión por un chaleco de su firma, como no podía ser de otro modo: Slowlove.

Desde que crearon su firma de ropa, Sara e Isabel promocionan sus tejidos en sus respectivas plataformas. Después de años de mucho esfuerzo y trabajo, hoy la empresa de ambas goza de una gran solidez y solvencia. En parte, por la gran promoción que de la firma hacen las íntimas amigas.

El chaleco es de "doble faz efecto pelo con tejido estampado y tiene bolsillos laterales", como se puede leer en la página web. Está rebajado, pues inicialmente su precio de salida era de 129 euros, y ahora puede ser tuyo por 103,20 euros. Es decir, se le ha practicado un descuento del 20 por ciento.

Está fabricado en cien por cien poliéster, y sobre los cuidados en su lavado, se hace constar: "No lavar, no utilizar lejía, no secar en secadora, planchar a temperatura baja, limpiar en seco con percloroetileno". Jiménez combina su outfit con un pantalón vaquero, botín negro y un favorecedor sombrero.

Las reacciones de sus fieles 391.000 seguidores de Instagarm han llenado su muro: "Precioso el chaleco, me encanta", "Eres pura elegancia", "Qué estilazo", "No se puede ser más bonita que tú", "Belleza de la naturaleza".

Sigue los temas que te interesan