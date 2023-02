El chaleco favorito de Eugenia Martínez de Irujo es de Antik Batik y está rebajado casi a la mitad

Arriesgar a la hora de vestir no siempre es sencillo. Puede que porque no se sepa cómo hacerlo o simplemente, por no tener ideas para salir de la zona de confort. Para conseguirlo, las redes sociales se han convertido en la mejor plataforma para buscar inspiración de la mano de aquellas que se atreven con combinaciones y tejidos, como Eugenia Martínez de Irujo (54 años).

La aristócrata se ha mostrado en su perfil de Instagram con un chaleco estilo crop con bordado floral y de colores vivos que recuerda al estilismo de cualquier it girl. La pieza, firmada por Antik Batik, precisamente una marca que gusta a muchas de las influencers patrias más exitosas -como María Pombo (28)-, juega con las superposiciones y da un giro hasta los estilismos más sencillos.

El chaleco está hecho a mano y cuenta con un gran lazo que se anuda a los laterales. Ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la L y tiene un precio de 315 euros. Pero ahora, en temporada de últimas rebajas, la cifra ha bajado en un 40% hasta alcanzar los 189 euros.

Aunque no es la primera vez que Eugenia Martínez de Irujo luce esta pieza, el chaleco ha vuelto a saltar a la vista por la combinación por la que se decantó la aristócrata. Debajo de éste, la hija de la duquesa de Alba llevaba una blusa de cuello alto, manga larga y con estampado de flores en tonos naranjas y rosas. Así, logró un estilo en clave boho, que se ha convertido en uno de sus predilectos.

La prenda ha vuelto a causar furor entre sus seguidores, quienes le han dejado un sinfín de comentarios en los que hacen referencia a la pieza de Antik Batik, además de halagar su gusto por el buen vestir. "Espectacular, muy de tu estilo bohemio, eres auténtica", "Me encantan tus looks informales, naturales y creativos" o "Que bonito, te queda de lujo", son algunos de los mensajes que se leen junto al post colgado por Eugenia este pasado martes, 31 de enero.

La vez anterior que Eugenia apostó por este chaleco lo hizo sobre una camisa básica de cuello alto y manga larga en color verde. Entonces, como pieza inferior llevó un pantalón en color burdeos. Con este outfit posó recientemente en un acto celebrado en Sevilla.

