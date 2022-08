H&M lanza una marca de ropa deportiva con Jane Fonda y el bailarín JaQuel Knight como imagen

Este jueves, 4 de agosto, H&M lanza en todo el mundo H&M Move, una firma de ropa para hacer ejercicio cuya misión es democratizar la ropa deportiva y animar a que todo el mundo se mueva como quiera.

H&M Move, que ofrece una visión más accesible del deporte, presenta la tendencia movewear con colecciones que mezclan estilo y funcionalidad para ayudar a los movers de todas las habilidades y competencias a moverse de forma cómoda y segura.

H&M Move se lanza con un vídeo de entrenamiento, dirigido por dos movers: el icono del fitness Jane Fonda (84 años) y el aclamado coreógrafo JaQuel Knight (32). En el clip promocional, la actriz vuelve a asumir su papel de instructora de ejercicios e invita al mundo a moverse. JaQuel se une a ella para guiar este entrenamiento intergeneracional, celebrando todas las formas de movimiento.

JaQuel Knight en la campaña de H&M Move. H&M

Jane Fonda, activista e icono del fitness y ganadora del Premio de la Academia, continúa emocionando a la gente 40 años después del lanzamiento de su primer vídeo de ejercicios.

"He pasado gran parte de mi vida haciendo que la gente se mueva y me atrajo naturalmente la misión de H&M Move de animar a que todo el mundo lo haga. También me gustó mucho su filosofía de movewear sobre sportswear. Para mí, no se trata de tipos de deporte o ser el más atlético. Se trata de darle a tu cuerpo el tipo de movimiento que necesita para mantenerse saludable y para que puedas cuidarte", asegura la actriz.

Fonda se une a su compañero de mover, JaQuel Knight, el renombrado coreógrafo responsable de algunos de los bailes más icónicos y reconocido por sus múltiples espectáculos de la Superbowl.

H&M Move presenta el estilo movewear con ropa para hombre, mujer y niños, diseñada para hacer flexiones, saltar a la comba o cualquier otra actividad deportiva. La primera entrega incluye una gama de básicos Move, entre los que se encuentran tops funcionales, chaquetas ligeras y una amplia selección de mallas y sujetadores, junto a artículos diseñados específicamente para entrenar y correr.

Simultáneamente, se lanza la colección H&M Move Monogram, que se encontrará exclusivamente online, y es la que usan Jane Fonda y JaQuel Knight en el vídeo de campaña. Esta propuesta tiene prendas deportivas con logotipos y detalles reflectantes.

Materiales exclusivos

H&M Move presenta cuatro materiales exclusivos combinando diseños innovadores con tecnologías complejas, pero con un sistema de nombres simples:

DryMove™: ayuda a eliminar toda la humedad de la piel, manteniéndote cómodamente seco mientras te mueves.

ShapeMove ™: brinda soporte adicional y presenta beneficios para saltar y estirar.

SoftMove™: es súper suave y brinda apoyo adicional mientras te mueves.

StormMove™: protege contra el viento y la lluvia y es transpirable en cualquier clima.

Todos los materiales tienen un impacto en el planeta, desde la producción, el uso y, en última instancia, el final de la vida útil y el desecho. Para reducir el impacto medioambiental, H&M Group tiene como objetivo que el 100% de los materiales sean reciclados o se obtengan de forma más sostenible para 2030.

La nueva marca deportiva H&M Move ya casi alcanza el 85%. El 99% del poliéster que se utiliza para su colección es reciclado y todo el algodón que se utiliza en sus colecciones es de origen más sostenible.

Además, H&M Move está ampliando el impacto positivo estableciendo nuevas alianzas que impulsan colectivamente la circularidad y los materiales innovadores del futuro, iniciando colaboraciones con Fairbrics y LanzaTech que se lanzarán en 2023.

