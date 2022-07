El bolso Dior de Beatrice Borromeo que puedes personalizar y llevar a tus vacaciones

En febrero de 2021, Beatrice Borromeo (36 años) se convirtió en la nueva imagen de Christian Dior. Por ello no resulta extraño que sus últimos estilismos estén firmados por esta marca. Incluso en sus vacaciones, la mujer de Pierre Casiraghi (34) apuesta por complementos de la firma de lujo. Así ocurrió recientemente, en su última escapada a St. Tropez, donde impresionó con un colorido Book Tote, uno de los bolsos más icónicos de la firma.

El modelo es made in Italy y se ha convertido en una seña de identidad para la maison. Tal y como explican en la página web de la firma, ha sido diseñado para llevar con comodidad esos objetos que a diario son imprescindibles. Independientemente del diseño, todos los Book Tote tienen en su parte frontal el nombre la marca 'Christian Dior', como ejemplo del savoir-faire de la firma.

El diseño que ha escogido Beatrice Borromeo para sus vacaciones llama la atención por la mezcla de sus colores vivos, muy propios del verano. Prevalecen los tonos naranja, pero también están presente el rojo, el verde y el morado. El de la royal italiana, además, lleva como toque personal su nombre. Y es que ahora los Book Tote se pueden personalizar a través de la web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @miss_nostalgiamc

Quienes quieran darle su toque particular al bolso, solo deben optar por la opción 'personalice su producto' antes de efectuar la compra. El texto solo pueden ser nombres o iniciales que no superen los 13 caracteres. La opción no tiene ningún coste adicional.

Tal y como explica la firma a través de su página web, la personalización del emblemático Dior Book Tote es un servicio exclusivo que refleja la excelencia de la maison, ya que permite a sus clientes expresar su singularidad con un delicado bordado. Se vende en cuatro tamaños únicos - mini, pequeño, mediano y grande - y en diferentes prints.

[Beatrice Borromeo impresiona en Venecia con un espectacular estilo gótico de Alta Costura]

El estampado que ha escogido Beatrice Borromeo es perfecto para llevar en la temporada estival, tanto por su comodidad como por sus colores vibrantes y muy acorde con la temporada estival.

Las fotos captadas por los paparazzi muestran a la italiana de paseo con su marido en las calles de St. Tropez luciendo este espectacular bolso como complemento de un estilismo sencillo y muy propio del verano. Beatrice Borromeo llevaba uns shorts de tela vaquera, que combinaba con una camiseta blanca y unas sandalias planas en color marrón. Como complemento extra, unas cafas en tono nude.

Sigue los temas que te interesan